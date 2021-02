Peppino di Capri proprio ieri pomeriggio è stato in tv ospite di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno e finalmente ha visto la luce del sole, almeno in senso figurato, per un po’. L’ultima volta che l’interprete aveva avuto modo di parlare di questo terribile anno che ha vissuto, ospite a Storie Italiane, aveva spiegato che ormai non esce da un po’ e che è chiuso in casa dallo scorso 5 marzo, da quando siamo finiti la prima volta in lockdown. Lo stesso ha raccontato che ha avuto modo di farlo solo una volta per andare a fare la spesa ma di essere tornato indietro per via dell’enorme fila che ha trovato. Peppino di Capri ha perso la moglie, c’è suo figlio che si occupa di lui e quando non può farlo, ci pensano gli amici e i vicini sempre gentili anche nel portargli la spesa o quello che gli serve.

Peppino di Capri: “Sono chiuso in casa da un po’, vivo grazie a…”

La reclusione però per Peppino di Capri è finita e adesso che ha compiuto 80 anni, tornerà nel prime time di Rai1 come ospite di A grande richiesta (Parlami d’Amore). Chi meglio di lui può parlare di amore in attesa della giornata dedicata agli innamorati di domani? Quello che ha vissuto Peppino di Capri è stato un anno difficile e complicato e non solo per via del lockdown e di tutto quello che è successo alla sua vita e alla sua carriera ma anche perché si è ritrovato a dover dire addio alla sua amata moglie, che si è spenta dopo una dura lotta con il cancro. Tutto quel dolore svanisce grazie alla musica e anche chiuso in casa, grazie a videoconferenze e chiamate, è riuscito a non mettere da parte i suoi progetti.



