Peppino di Capri: “Non sono andato al funerale di mia moglie Giuliana Gagliardi”/ La rivelazione choc..

Quella sconvolgente rivelazione sulla morte della moglie Giuliana Gagliardi…

Oggi è un altro giorno riporta in tv Peppino di Capri e di certo non mancherà il momento dedicato alla struggente e sconvolgente morte della moglie avvenuta nel luglio scorso. Giuliana Gagliardi è morta il 4 luglio a 68 anni, dopo una lunga battaglia con il cancro e alla fine proprio Peppino di Capri ha dovuto fare i conti con la perdita della colonna portante della sua vita, la donna che ha messo al mondo i suoi figli e alla quale faceva ascoltare le sue canzoni ma, soprattutto, colei alla quale non ha voluto dire addio. Peppino di Capri ha raccontato di non aver partecipato al funerale della moglie Giuliana proprio come ha fatto all’epoca con la madre che voleva ricordare bellissima e sorridente evitando così di seguirla chiusa in una bara buia per un ultimo saluto.

Peppino di Capri: “Non sono andato al funerale di mia moglie”

Ai funerali della moglie Giuliana Gagliardi ha fatto lo stesso ammettendo di aver assistito da lontano: “Dalla curva che porta a casa” e, commosso, ad un’intervista a Il Corriere della sera, ha raccontato: “Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva, bellissima quando cantava a squarciagola e puliva la casa. Erano canzoni napoletane, una più bella d’altra. Mi tornarono in mente quando dal ’58 incisi i primi dischi e le spumeggiai, le rifeci rock”. Cos’altro racconterà su quel giorno terribile Peppino di Capri e cosa racconterà del suo personale addio alla moglie? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando il programma tornerà in onda con questa intima intervista.



