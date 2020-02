Per sentirmi vivo, Fasma/ Testo: significato e analisi (Sanremo 2020)

Fasma parteciperà al Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte con il brano Per sentirmi vivo, scritto insieme a Luigi Zammarano. Per il 23enne artista romano (nome di battesimo: Tiberio Fazioli) che ha mosso proprio i primi passi nella scena capitolina con il suo collettivo WFK, il pezzo rappresenta una delle sue tante composizioni autobiografiche e mette al centro di tutto il classico tema della coppia che scoppia, spunto ovviamente molto utilizzato dagli artisti ma che per Fasma (moniker che è l’abbreviazione della parola “fantasma”) apre la strada allo sviluppo dell’idea di essere liberi. E ad aver ispirato il giovane trapper che oramai spopola tra i teenager per la scrittura di “Per sentirmi vivo” ci sono sicuramente situazioni di vita vissuta nell’ambiente in cui è cresciuto, oltre alle ansie e alle paure tipiche delle nuove generazioni non solo nell’approccio a una nuova storia d’amore ma pure nell’affrontare quel delicato “fallout” quando una relazione è agli sgoccioli e si consuma. E in riferimento allo stesso titolo della canzone che Fasma porterà sul palcoscenico dell’Ariston va ricordato che proprio tra i film che lo hanno particolarmente colpito c’è “Le ali della libertà”, capolavoro firmato da Frank Darabont e a cui probabilmente deve anche parte del suo percorso artistico.

Per sentirmi vivo, Fasma: testo e analisi. La fine di un amore e la ricerca di libertà

“Nel brano mi ricordo, ogni giorno, che posso e devo aprirmi al mondo per urlare come sto” ha spiegato Fasma a proposito della canzone che presenterà a Sanremo Giovani, che in relazione proprio alla kermesse festivaliera ha parlato in termini lusinghieri di quella che a suo dire è la possibilità che dona di esprimere se stessi e la propria musica. E analizzando il testo di “Per sentirmi libero”, tra i brani considerati favoriti per il successo finale, si nota però come le sonorità tendano molto di più al pop che al rap e all’hip hop di Eminem, uno dei suo idoli: infatti la scelta delle parole e il ritmo non fanno ricorso a rime troppo ardite come nel caso dell’artista americano mentre invece l’influenza del trap si sente maggiormente, ed è forse uno dei motivi per cui “Per sentirmi libero” ha già ottenuto un clamoroso successo tra i giovanissimi sulle principali piattaforme di streaming. Invece a livello di tematiche affrontate nelle lyrics, c’è maggior originalità: al centro, come detto, c’è la storia di una coppia che… scoppia e in cui il protagonista, verosimilmente un alter ego di Fasma deve fare i conti col modo in cui il successo e le luci della ribalta consentano (o meno) di gestire la fine di un amore. Come accade per i pezzi di questo genere, alla fine il tradimento o la disillusione amorosa diventano la scintilla per una rinascita e anche a volte per una rivalsa nei confronti della donna che ha causato questa “ferita”.

Artisti: Fasma e GG

Album: Per sentirmi vivo

Data di uscita: 2019

Genere: Hip-hop, Rap