SANREMO GIOVANI 2019, JEFEO VS FASMA/ Fasma trionfa ma Gigi D’Alesso lo critica

Jefeo e Fasma sono i protagonisti della penultima sfida di Sanremo Giovani 2019. Il primo ha dalla sua la fama che si è già conquistato ad Amici 16, oltre a un pubblico di ragazzine pronto a votarlo. Che stasera, però, non si fa sentire. Jefeo perde miseramente lo scontro contro Fasma, anche se il loro duello – si capisce subito – è stato pensato per essere molto equilibrato. Entrambi fanno largo uso dell’autotune ed entrambe le loro canzoni sono pensate per piacere ai giovani. Il trap è il genere che un po’ mancava, dalle parti di Sanremo. Come pure l’autotune: Jefeo non osa più di tanto, mentre invece Fasma ne fa largo uso. Per questo motivo, Gigi D’Alessio lo critica: “Ti sconsiglio di abusarne. Davvero, non ne hai bisogno”. Fasma vince per la giuria vip, la commissione musicale, la giuria demoscopica e anche per il televoto. 0 voti, dunque, al povero Jefeo.

