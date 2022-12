Perchè Andrea Maestrelli e Nicole Murgia si sono lasciati?/ Lei: “Frequentazione…”

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia: ex nella casa del Grande Fratello Vip 2022

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini è pronto a ricreare la dinamica della scorsa edizione ovvero quella di due ex che convivono sotto lo stesso tetto ripresi dalle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro. Se lo scorso anno toccò a Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi che varcarono la porta rossa sin dalla prima puntata, quest’anno, tale compito è affidato ad Andrea Maestrelli e Nicole Murgia. Quest’ultima è entrata nella casa nella scorsa puntata insieme a Davide Donadei mentre Andrea Maestrelli, calciatore e che, con il suo fascino ha già fatto breccia nel cuore del pubblico, è pronto ad entrare questa sera.

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia si ritroveranno, così, a convivere dopo aver avuto una frequentazione la scorsa estate. Andrea e Nicole, infatti, pare abbiano avuto un flirt durato qualche mese e che, ad oggi, sarebbe finito.

Nicole Murgia e Andrea Maestrelli: i motivi della rottura

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia partecipano al Grande Fratello Vip 2022 da single dopo aver messo un punto alla loro frequentazione, ma perchè si sono lasciati? Non sono chiare le cause che hanno portato i due a dirsi addio così come non ci sono molti dettagli sul loro rapporto. Tuttavia, nelle poche ore di permanenza nella casa di Cinecittà, Nicole ha svelato di essersi separata dall’ex marito Andrea Bertolacci da cui ha avuto due figli circa un anno e mezzo fa. Dopo la separazione, ha avuto un paio di frequentazioni che sono poi finite.

Nessuna storia importante, dunque, dopo la fine del matrimonio. La Murgia, tuttavia, parlando delle sue frequentazioni, non ha fatto riferimento ad Andrea Maestrelli. Come reagirà quando se lo ritroverà all’interno della casa?

