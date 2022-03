Perchè Arisa non c’è a Il Cantante Mascherato 2022?/ Volata a Pechino per…

La nuova puntata de Il Cantante Mascherato vede una grande assenza in giuria. Il pubblico di Rai 1 si sarà subito accorto che Arisa oggi non è al bancone al fianco di Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Al suo posto c’è Iva Zanicchi, che abbiamo già visto alcuni giorni fa ma al posto di Facchinetti. Ma a cosa è dovuta questa assenza? Perché Arisa non c’è nella puntata dell’11 marzo? Basta fare capolino su Instagram, spulciare le stories della cantante per scoprire che è volata oltreoceano. Arisa non è in Italia ma in Cina, a Pechino, per esibirsi con la canzone che chiude le Olimpiadi invernali.

Un impegno, dunque, molto importante che l’ha costretta ad abbandonare il bancone della giuria del Cantante Mascherato. Va detto che la sua assenza è solo per questa settimana: venerdì prossimo Arisa sarà di nuovo in studio per cercare di indovinare chi si nasconde dietro le maschere in gara. Per questa sera Iva Zanicchi fa le sue veci e sicuramente regalerà al pubblico non poche risate.

