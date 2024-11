Come sta Chiara ad Amici 2024?

Scoppia il mistero nella scuola di Amici 2024 a causa delle condizioni di Chiara, la ballerina di Alessandra Celentano che, dopo aver saltato la gara di ballo nella scorsa puntata del pomeridiano, anche nella puntata in onda oggi, domenica 10 novembre, non si esibisce. La ballerina, infatti, non partecipa alla gara di ballo e non esegue alcun compito assegnato dai professori. Chiara, infatti, sarebbe ancora alle prese con un infortunio. Non si sa, tuttavia, quale sia la natura dell’infortunio della ballerina che non compare nè nel daytime e nè nel pomeridiano.

Anche nell’appuntamento di oggi, i fan di chiara restano a bocca asciutta non potendo vedere le esibizioni della ballerina le cui condizioni di salute stanno preoccupando i fan del talent show che sperano un abbandono della ballerina per infortunio.

Chiara ad Amici 2024: ecco cosa sta accadendo

A scatenare la preoccupazione dei fan di Chiara è stata l’assenza della ballerina alla lezione di Deborah Lettieri mostrata nel corso del daytime dell’8 novembre 2024. La ballerina, inoltre, non era neanche presente in studio per la presentazione del libro di Aldo Cazzullo. Nel pomeridiano del 3 novembre, Chiara aveva spiegato di non potersi esibire per infortunio. Tuttavia, l’assenza della ballerina ad eventi che eludono la danza..

Come sta, dunque, Chiara? La ballerina non partecipa ad altre attività della scuola perché necessita di riposo assoluto e di terapie adeguate? Il mistero sulle condizioni di Chiara resta anche se i fan sperano di vederla il prima possibile nuovamente in sala prove. Probabilmente, qualche novità su come stia realmente Chiara arriverà con le prossime puntate del daytime. Sul web, nel frattempo, i fan sperano di ricevere presto spiegazioni sull’assenza di Chiara alle lezioni e alle varie attività.