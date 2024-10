Eleonora Pedron e Max Biaggi, perché si sono lasciati?

Tra gli ospiti di oggi domenica 13 ottobre 2024 di Verissimo troveremo Eleonora Pedron, la celebre conduttrice che è stata capace negli anni di costruirsi una vita importante professionalmente parlando, andando oltre le varie problematiche presentate dalla vita, come i terribili e prematuri lutti della sorella e del padre. Eleonora Pedron in passato è stata legata a Max Biaggi, dalla loro storia sono nati anche due figli prima che l’amore svanisse, in una intervista concessa al magazine Oggi, la conduttrice ha ripercorso l’avventura finita male: “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio, certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state, non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo, la sofferenza c’è e l’ho provata anche io”.

Nonostante la relazione giunta al capolinea, tra Eleonora Pedron e Max Biaggi i rapporti sono rimasti ottimi, anche per via dei figli, come confermato in alcune occasioni anche dallo stesso ex pilota.

Eleonora Pedron e Max Biaggi rivelano: “Abbiamo capito che i figli erano le nostre priorità”

La storia d’amore giunta al termine tra Eleonora Pedron e Max Biaggi ha lasciato in eredità comunque alla coppia una certa tranquillità nel legame, dopo le sofferenze iniziali: “Noi per i figli abbiamo un bellissimo rapporto, lei è una brava mamma è presente secondo me stiamo facendo un buono lavoro poi vedremo i frutti più avanti” ha spiegato Max Biaggi riguardo al rapporto con Eleonora Pedron.

La vita di Eleonora Pedron è poi ripartita dal punto di vista sentimentale con l’attore Fabio Troiano, i due artisti si sono conosciuti in treno e hanno poi dato il via a una storia d’amore che prosegue ancora oggi, ma tra la conduttrice e Max Biaggi il legame è rimasto di tutto rispetto, anche ricordando il vissuto felice della coppia.