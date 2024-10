Eleonora Pedron e la morte del padre e della sorella: i due lutti che l’hanno segnata

Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 13 ottobre troveremo Eleonora Pedron, la celebre showgirl ed ex Miss Italia si è raccontata più volte in passato e ha raccontato i due lutti che l’hanno segnata, quello della sorella Nives, morta a soli 15 anni in un incidente stradale mentre guidava la madre, qualche anno più tardi è invece venuto a mancare il padre, sempre in un incidente stradale, dopo che aveva accompagnato la figlia a un provino per Striscia la notizia.

Francis Ford Coppola è di origini italiane? / "Il Padrino e non solo", curiosità sulla leggenda del cinema

Eleonora Pedron ricordando il terribile impatto in una intervista Oggi ha fornito alcuni dettagli drammatici sull’accaduto: “Ci fu un terribile incidente, mi ritrovai mio padre sulle ginocchia con la faccia piena di sangue, entrò in coma e non si svegliò più”. Per fortuna poi Eleonora Pedron è riuscita a farsi una sua vita, riuscendo in qualche modo a lasciare anche indietro i drammi del passato.

Sal Da Vinci/ "La mia canzone Rossetto e caffè è una hit, ma nessuno mi invita"

Eleonora Pedron e la famiglia: “Non ho elaborato la morte di mia sorella”

Dopo i drammi vissuti, Eleonora Pedron ha cercato di non abbattersi e mettersi sulla retta via, costruendo una famiglia, attraverso sacrifici e voglia di regalare un domani diverso ai suoi cari, dal piccolo schermo al cinema. Eleonora Pedron ha raccontato così come ha cercato di non farsi scavalcare dagli eventi drammatici che la vita le ha riservato: “Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max, il cinema, i figli”.

Riguardo alla morte prematura della sorella Nives, Eleonora Pedron ha sempre rivelato di non aver mai superato il lutto, troppo doloroso per essere messo da parte: “Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella” ha confessato la showgirl ancora annichilita dal dolore quando tira fuori questa parte rimasta come una pagina nera della sua vita.

Beatrice Niederwieser, moglie di Red Canzian/ "Dieci anni dopo dal primo incontro è diventata mia moglie"