Perché Fiordaliso e Rosanna Fratello hanno litigato al Grande Fratello 2023?/ ‘Colpa’ di Beatrice Luzzi e…

Fiordaliso e Rosanna Fratello, perché le due cantanti hanno litigato al Grande Fratello 2023?

La diretta del Grande Fratello 2023 dell’11 dicembre vedrà un faccia a faccia tra due signore della musica italiana: Fiordaliso e Rosanna Fratello. In settimana c’è stato infatti uno scontro tra le due donne che avranno dunque modo di chiarirsi in prima serata, sotto la guida di Alfonso Signorini. Ma cos’è accaduto tra le due cantanti? Come sono arrivate alla lite?

Tutto nasce dalla cucina, dove Rosanna Fratello ha avuto un diverbio con Beatrice Luzzi a causa del pranzo. L’attrice, a cui toccava cucinare, aveva deciso di preparare verza a pranzo e pollo a cena, ma Rosanna ha dichiarato di volere il pollo a pranzo. Quando Beatrice ha negato la sua richiesta, dicendole che si sarebbe fatto come vuole lei quando sarebbe stato il suo turno, offesa Rosanna ha risposto piccata. Fiordaliso, che ha assistito alla scena, ha preso le difese di Beatrice, cercando però di placare gli animi.

Fiordaliso e Rosanna Fratello, chiarimento in diretta?

Rosanna Fratello ha allora attaccato anche Fiordaliso, accusandola di essere sempre dalla parte di Beatrice e di essere, anzi, tutti coalizzati. Fratello inoltre ha dichiarato questo un atteggiamento che la fa sentire fuori posto al Grande Fratello, non una concorrente come gli altri ma un’ospite. Fiordaliso le ha allora fatto notare che sin dal suo ingresso ha attaccato, spesso anche gratuitamente, sia Beatrice che Anita, un atteggiamento che di certo non le ha garantito simpatie nella Casa. Le due hanno dunque continuato a litigare, non arrivando ad un vero e proprio punto in comune e di riappacificazione.











