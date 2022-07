Perché Francesco Giorgino lascia il Tg1?/ In arrivo un nuovo incarico…

Francesco Giorgino abbandona il TG1, cosa farà ora?

Francesco Giorgino dice addio al TG1. Dopo lo scontro interno alla redazione, il popolare volto del telegiornale di Raiuno ha deciso di lasciare la redazione. Il giornalista è pronto ad assumere però un nuovo incarico. A Giorgino è stato offerto un ruolo alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. A darne notizia è un comunicato del Cdr del Tg1 divulgato nelle scorse ore nel quale si legge: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

Come mai Francesco Giorgino ha rassegnato le sue dimissioni dopo 30 anni? Al giornalista era stato chiesto di condurre anche la rassegna stampa del mattino in modo da assicurare la rotazione alla conduzione con le altre colleghe. Francesco Giorgino però aveva presentato un certificato medico per dimostrare l’incompatibilità della richiesta con il suo stato di salute. Monica Maggioni però non l’avrebbe presa affatto bene e ci sarebbero stati degli scontri. Giorgino sarebbe così stato sollevato dall’incarico e spostato alla conduzione della meno prestigiosa edizione delle 13.

Dopo alcuni giorni però è arrivato l’annuncio ufficiale. Francesco Giorgino ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dal telegiornale di Raiuno. Secondo alcune ricostruzioni, al giornalista era stata comunicata la rimozione dall’edizione del TG1 delle 20.00 un’ora prima delle messa in onda dello scorso 15 giugno. In quell’occasione, Francesco Giorgino era apparso nervoso e distaccato tanto che a conclusione di quell’edizione aveva rivolto un saluto insolito ai telespettatori: “Grazie dell’attenzione e arrivederci a tutti”. Raggiunto poi dall’Adnkronos, Francesco Giorgino aveva evitato di commentare ulteriormente chiudendosi nel riserbo. Il giornalista aveva solo chiarito: “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda”.

Il caso era stato poi gestito dai suoi legali. La vicenda si è chiusa proprio con la sua nomina di Direzione editoriale annunciato nel comunicato del Cdr. Le voci che circolavano da settimane hanno comunque trovato conferma. Le manovre di Monica Maggioni sono appena iniziate: al posto del giornalista, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, a condurre l’ambita edizione delle 20 è arrivata Giorgia Cardinaletti











