TG1, Giorgino, D’Aquino e Chimenti rimossi dal serale?/ Voci di punizione dalla Rai

Possibili cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il TG1. Come riporta il Giornale d’Italia, Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sarebbero stati rimossi dalla fascia serale del telegiornale su decisione di Monica Maggioni. Si tratterebbe di una sorta di punizione nei confronti dei tre giornalisti, che non avrebbero accettato uno spostamento di orario e dunque sarebbero stati “declassati” dalla direttrice.

La notizia non è stata confermata ma sta creando non poco scompiglio sia nella Rai, sia sui social. Tra gli indizi ci sarebbe anche un saluto secondo alcuni “emblematico” di Francesco Giorgino nell’edizione serale di ieri, 15 giugno: “Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti”. Cambiamenti in arrivo, dunque, in casa TG1? Secondo molti, sì. Il motivo sarebbe da imputare ad una mancata disponibilità dei tre giornalisti a ricoprire una fascia mattutina del telegiornale, che avrebbe dunque portato la Maggioni alla scomoda decisione di eliminare i loro volti dalla fascia del TG più vista di tutto.

Il motivo dell’allontanamento

Come spiega Il Giornale d’Italia, i tre volti noti del telegiornale avrebbero dovuto spostarsi già a fine maggio su un’altra fascia oraria, mattutina. Sarebbe stata una richiesta esplicita della direttrice quella di presidiare la fascia delle 6.30 del mattino, che però non avrebbe trovato d’accordo i tre. Ad accogliere la richiesta, infatti, sarebbe stato solamente Alessio Zucchini. Giorgino, D’Aquino e Chimenti avrebbero presentato certificati medici spiegando di avere problemi nello spostamento orario. Questo avrebbe mandato su tutte le furie la direttrice che avrebbe deciso di togliere loro anche la fascia serale.

Al momento si tratta solamente di un’indiscrezione, non confermata dalla stessa Rai, ma le polemiche non mancano. Il pubblico infatti non sarebbe affatto d’accordo con la scelta di rimuovere tre volti così popolari a tutti gli italiani, che ogni sera si ritrovano davanti la tv per seguire il telegiornale. Inoltre, pare che tra i corridoi della stessa Rai sia scoppiata più di qualche polemica. Monica Maggioni avrebbe però intenzione di cambiare volto al TG1 e il processo sarebbe partito già.











