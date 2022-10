Perché Gabriel Garko non balla con un uomo come Alex Di Giorgio?/ “Ho altro scopo”

Gabriel Garko in coppia con Giada Lina a Ballando con le Stelle: “Con gli amici non riesco”

Gabriel Garko non ballerà con un uomo a Ballando con le Stelle 2022. Infatti, il famoso attore farà coppia con la bellissima Giada Lini. “Mi piace un sacco”, ha raccontato Garko alla vigilia del debutto, ai microfoni di Vanity Fair. Nel corso dell’intervista, Gabriel spiega come mai non danzerà con un altro uomo e racconta inoltre il corteggiamento di Milly Carlucci, partito da lontanissimo. “Se mi metto a ballare con gli amici non ci riesco, invece se studio una coreografia vado alla grande. È da un po’ che manco dalla tv, e sinceramente iniziavo a sentire la mancanza del set“, le sue parole. Sono quasi vent’anni, dunque, che la conduttrice di Ballando con le Stelle lusinga l’attore, che quest’anno ha finalmente accettato la sfida.

Gabriel Garko, chi è il concorrente? Coppia con Giada Lini, Ballando con le Stelle/ Vincitore annunciato?

Gabriel Garko: “Ballando con le Stelle? Non avrei ballato con un uomo”

“Darò il massimo assicura”, a poche ora dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Gabriel Garko è pronto a rimettersi in gioco e a proposito dell’accoppiata con Giada Lini, Gabriel dice di non sentirsi affatto deluso di non essere stato schierato in coppia con un altro uomo. “No e non per discriminazione, ma perché la mia partecipazione al programma ha un altro scopo: volevo divertirmi ed esibirmi con una ballerina professionista“, la sua motivazione. Ricordiamo che nel 2020 Garko ha dichiarato la sua omosessualità in tv, regalando ascolti stellari. Quest’anno, però, vuole stupire in un altro modo. Semplicemente in pista da ballo.

LEGGI ANCHE:

Gabriel Garko è fidanzato?/ Da Mattia Emme a Gaetano fino alla rivelazione: "Sono felice anche da solo"Gabriel Garko: "Sono single e felice"/ "Diventare padre? Non lo escludo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA