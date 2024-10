One Direction, la storia della boyband britannica e i grandi successi

Il mondo della musica è in lutto per la morte di Liam Payne, che è stato dal 2010 al 2016 uno dei membri degli One Direction. La boyband britannica, formata anche da Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, è stata fondata nel 2010 quando i 5 artisti singolarmente decisero di prendere parte alla settima edizione di X Factor. Dopo aver firmato un contratto ed essersi uniti come gruppo, hanno partecipato al talent show arrivando in terza posizione; nonostante la mancata vittoria, il successo che riscontrarono dopo l’esperienza televisiva fu straordinario.

Grazie ai social network e ad una fanbase che sin da subito si è mostrata solida, gli One Direction hanno scalato le classifiche raggiungendo il successo mondiale con ben 5 album in studio, pubblicati uno all’anno dal 2011 al 2015: Up all night, Take me home, Midnight memories, Four e Made in the A.M. Altrettanto trionfali sono stati i singoli che hanno fatto da accompagnamento ai dischi e che sono diventati delle hit in tutto il mondo; tra questi possiamo citare What makes you beautiful (forse il loro primo effettivo grande successo), ma anche One thing, Live while we’re young, Best song ever, Story of my life, Steal my girl e Drag me down.

Perché gli One Direction si sono sciolti? Le dichiarazioni di Zayn Malik

Ma perché gli One Direction si sono sciolti dopo 5 anni di clamoroso successo? La prima svolta significativa è avvenuta nel 2015, quando Zayn Malik lasciò la formazione per proseguire la sua carriera come solista; l’ultimo album insieme fu Four, in seguito al quale il cantante decise di non partecipare al tour On the Road Again e annunciando così il suo distacco dalla band. I restanti membri proseguirono comunque la loro attività e nel 2015 pubblicarono il loro ultimo album, Made in the A.M., il primo senza Zayn.

A seguire il gruppo annunciò una pausa a inizio 2016 ma, da quel momento in poi, non tornarono più a fare musica insieme anche se lo scioglimento non è mai stato ufficialmente comunicato. Le cause restano al momento ignote anche se Zayn Malik, in un’intervista nel podcast Call Her Daddy dello scorso anno, si sbilanciò: “In realtà era da tempo che sentivo di voler lasciare; non voglio entrare troppo nei dettagli, ma c’era un sacco di decisioni politiche in ballo, alcuni agivano in una certa maniera, altri non volevano firmare contratti. Insomma, sapevo che stava per succedere qualcosa“. E aveva aggiunto: “Chiaramente c’erano dei problemi di fondo anche riguardo la nostra amicizia. Per cinque anni abbiamo vissuto insieme tutti i santi giorni e quindi, se devo essere onesto, ci eravamo stufati l’uno dell’altro…“.