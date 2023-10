Perché Heidi Baci ha abbandonato il Grande Fratello 2023?/ Varrese e la telefonata: cos’è accaduto dopo

Heidi Baci e l’abbandono al Grande Fratello 2023: cosa è successo durante la telefonata con i genitori?

Lunedì 16 ottobre 2023, dopo la diretta del Grande Fratello, Heidi Baci abbandonava la Casa dopo una serata intera in lacrime. A portarla a questa decisione l’incontro col padre Genti, entrato nella Casa per un confronti in cui l’ha accusata di “non essere più la stessa” e di aver sbagliato totalmente ad avvicinarsi a Massimiliano Varrese, anche perché “troppo vecchio”. Heidi ha immediatamente appoggiato le parole di suo padre, dichiarando di aver già chiuso con Varrese ogni tipo di rapporto.

A lasciarla però in lacrime per tutta la serata è stata una frase in particolare del padre: “Tua madre non sta bene e non ti guarda più”. Sconvolta per questa esternazione di suo padre, Heidi ha voluto avere con i suoi genitori una telefonata privata per comprendere il da farsi. Poi non ha fatto più ritorno in Casa.

Heidi Baci in silenzio da giorni dopo l’addio al Grande Fratello: ‘veto’ di Signorini?

È dunque molto probabile che i genitori l’abbiano convinta ad abbandonare il Grande Fratello 2023, eliminando anche gli ultimi dubbi che Heidi aveva a riguardo. Nessuna parola per i compagni, nessuna per Massimiliano Varrese, solo un addio in sordina. E da allora, mentre sul web si è scatenata la polemica contro suo padre e l’atteggiamento mostrato in Casa, Heidi si è chiusa in un totale silenzio, senza neppure un post su Instagram o uno scatto. Non è chiaro se farà la sua ricomparsa nel corso della diretta del 19 ottobre, fatto sta che il suo silenzio potrebbe essere dovuto proprio ad un veto del Grande Fratello, volto a farle vuotare il sacco in diretta su Canale 5.

