Perché il Concerto Una Nessuna Centomila è stato rinviato al 2024?/ Problemi di salute di Fiorella Mannoia

Concerto Una nessuna centomila rinviato al 2024

Il concerto di “Una nessuna centomila” è stato rinviato al 2024. Il live che raccoglie sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica italiana come Fiorella Mannoia, Giorgia, Laura, Pausini, Gianni Nannini, Loredana Bertè, Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa e tanti altri, programmato per il 26 settembre all’Arena di Verona e che viene organizzato per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è stato rinviato al 2024. Il concerto doveva essere trasmesso nella serata del 26 settembre da Raidue che, a causa dell’annullamento dello show, ha anticipato la partenza della nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani.

Ma qual è il motivo del rinvio del tanto, atteso concerto i cui biglietti erano stati messi in vendita da diverso tempo e che restano validi per il 2024? A svelarlo è Davide Maggio. Il rinvio è dovuto ad un problema di salute di Fiorella Mannoia.

Le parole di Fiorella Mannoia

Con un tweet, Davide Maggio conferma il rinvio del concerto “Una nessuna e centomila” svelando anche il motivo di tale decisione. Il live è stato rinviato al 2024 a causa di un problema di salute di Fiorella Mannoia alla quale è stato diagnosticata un’ernia del disco come ha confermato la stessa artista.

“Sono mortificata nel comunicarvi che sono bloccata a letto a causa di un’ernia al disco che mi hanno appena diagnosticato e che mi ha colpito qualche giorno fa, come probabilmente avete visto durante i Tim Music Awards. Certamente per diversi giorni, mi sarà impossibile muovermi, fare le prove ed esibirmi sul palco. I miei colleghi amici e gli organizzatori tutti, con un grandissimo gesto di affetto e solidarietà, hanno deciso di rimandare questa serata per farla essere una festa di tutti. Spero di darvi presto buone notizie. Grazie a tutti, sono commossa dalla solidarietà che mi state dimostrando”.

Niente di grave per la Mannoia, eh. Un'ernia del disco.













