La disperata corsa verso Roma e gli ultimi attimi di Pino Daniele assieme alla sua ultima compagna Amanda Bonini

L’ultimo drammatico viaggio dopo il malore, Pino Daniele lo percorse assieme alla compagna di allora Amanda Bonini. Una folle corse in auto verso Roma, durante la quale il cuore del cantante napoletano smise di battere. Ricordi dolorosi e struggenti, ancora oggi, quelli che la donna che amava porta con se. Perché Amanda decise di assecondare il volere del compagno, evitando di raggiungere la struttura più vicina per raggiungere il suo cardiologo di fiducia.

Com'è morto Pino Daniele?/ I problemi cardiaci e l'ultima corsa disperata dopo il malore: fatale fu...

“Lui era perfettamente cosciente e credeva che solo l’équipe del suo cardiologo lo avrebbe salvato. Lui, e nessun altro, diceva, conosce le condizioni del mio cuore, sa come intervenire”, l’amara spiegazione Amanda, che decise quindi di rispettare la volontà di Pino Daniele. In una intervista riportata da Fanpage, l’ultima compagna del cantante ricorda di aver guidate a velocità elevatissime per portare in salvo il cantante, ma purtroppo fu tutto inutile.

Amanda Bonini, chi è l'ultima compagna di Pino Daniele/ "Mi teneva la mano mentre moriva"

Amanda Bonini e l’ultimo saluto di Pino Daniele: “Mi tenne la mano e poi mi disse ciao”

“Mi tenne la mano per tutto il tempo, fino a quell’ultima doppia stretta, l’estremo saluto, il suo ciao”, il ricordo travolgente della donna, che giustamente non accetta le critiche superficiali e i giudizi tranchant sul suo operato. “Mi dicono che dovevo impormi ma avrei fatto precipitare la situazione…”, le sue parole.

Nel libro “Pino Daniele Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a GioGiò” c’è tra i tanti un intervento di Amanda, che ricorda il primissimo incontro con il cantante napoletano. All’epoca, a suo dire, Pino Daniele era piuttosto abbottonato e chiuso dal punto di vista amoroso, dopo le ultime delusioni. Poi piano piano si è sciolto, aprendo il suo cuore ad un nuovo amore, che purtroppo terminò anzitempo.

Carmine Daniele, fratello di Pino Daniele, come è morto/ Per "O' Giò" fatale un trapianto al cuore...