Perchè il vino rosso non va servito freddo?/ “Se ne aumenta la durezza e si compromette la qualità”

Il vino rosso va servito generalmente non freddo, da frigorifero, ma ci sono comunque molti nostri connazionali che mettono le bottiglie di rosso nel noto elettrodomestico. Una questione su cui si è soffermato Gambero Rosso, sottolineando che “almeno una volta tutti nella vita hanno bevuto vino freddo”, soprattutto durante l’estate o comunque avvicinandosi alle stagioni calde. Ma sapete perchè il vino non andrebbe mai bevuto freddo? Semplicemente perchè si “rovina” in qualche modo la qualità della stessa bevanda alcolica. Nel dettaglio, qualora beviamo un vino che abbiamo messo in frigorifero si amplifica la percezione delle parti dure, soprattutto i tannini e in quei vini che sono ricchi di questi elementi di fatto diventa impossibile bere lo stesso vino rosso.

“Papa Francesco sarà al G7”/ L'annuncio di Giorgia Meloni: “Per parlare di intelligenza artificiale”

In poche parole mettendo il vino rosso in frigorifero rischiamo di doverlo buttare via. Gambero Rosso ricorda come “Nel vino le componenti gustative sono divise in morbidezza (quindi alcol, glicerina e zuccheri) e durezza (quindi tannini, mineralità e acidità)” e la temperatura con cui si serve il vino va ad influenzare quindi la percezione della stessa bevanda. Qualora la temperatura è alta si aumenta la morbidezza, mentre con una più bassa, si enfatizza, come detto sopra, la percezione delle parti dure.

Troppi figli unici, a rischio zii e nipoti?/ L'avvocato Cagnazzo: “Figure fondamentali insostituibili”

VINO ROSSO, A QUALE TEMPERATURA VA SERVITO?

A che temperatura andrebbe quindi servito il vino? Solitamente a 16-18 gradi per i rossi leggeri, e 18-20 gradi invece per quelli più strutturati, un “termometro” quindi solitamente più alto rispetto a quello con cui viene servito generalmente il vino bianco. Una temperatura troppo bassa, può rovinare la complessità aromatica del vino rosso e il suo carattere distintivo, ed è per questo che è sconsigliabile conservarlo in frigorifero.

Chi proprio volesse berlo freddo potrebbe mettere la bottiglia solo in un breve periodo nel frigo o eventualmente lasciarlo in un secchiello con acqua e poco ghiaccio prima di servirlo. Ovviamente il modo migliore per poter degustare il vino rosso è farlo alla temperatura corretta. Gambero Rosso consiglia infine i vini che possono essere serviti più freschi: il Pinot Nero, il Negroamaro, lo Schiava, il Rossese e il Freisa, infine il Frappato e la Lacrima di Morro.

Regione Lombardia, estesa l'esenzione del ticket/ Anche gli inoccupati non dovranno pagarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA