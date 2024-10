Ila Clemente è uscita all’improvviso dal Grande Fratello 2024, cos’è successo? La sua uscita dalla casa ha suscitato immediatamente un corteo di ipotesi sui social, tra cui quella su una possibile gravidanza della nip esperta in cybersicurezza. L’annuncio è stato dato proprio dai profili social del reality martedì 1 ottobre 2024. Durante la diretta del 3 ottobre Alfonso Signorini ha dato il via alla puntata anticipando che Ila Clemente è dietro le quinte e sta per entrare di nuovo dalla porta rossa per raggiungere i suoi inquilini. Infatti, la concorrente è stata inquadrata mentre aspetta di tornare nella casa, momento in cui verrà rivelato il motivo per cui è stata costretta ad uscire.

Durante la settimana i fan del Grande Fratello hanno dato vita ad un’ipotesi che ha fatto il giro del web, quella per cui Ila Clemente sarebbe uscita per effettuare un test di gravidanza. Molti utenti si stanno comunque chiedendo cosa sia successo alla concorrente per averla portata ad andarsene velocemente dalla casa, anche perchè vista l’urgenza il motivo dietro a questa azione pare essere molto importante. Anche Clarissa Burt pochi giorni fa è dovuta uscire per ricevere un prestigioso premio, ma per quanto riguarda Ila Clemente si tratterebbe di un motivo presumibilmente più serio.

Grande Fratello 2024, Ila Clemente torna in casa dopo l’uscita improvvisa: svelato il motivo

Ila Clemente rientra nella casa del Grande Fratello giovedì 3 ottobre 2024, dopo aver passato alcuni minuti in attesa prima di tornare dai suoi inquilini. I concorrenti non sanno nulla e per giorni si sono chiesti cosa sarà successo. Alfonso Signorini ha fatto entrare Ila Clemente nella casa con tutti i coinquilini che si sono freezati. A quel punto lei ha fatto il suo ingresso dicendo loro di essere incinta: “Diventerete tutti zii“. I ragazzi si sono emozionati abbracciandola e dicendo loro che li aspetterà fuori dalla casa per tutto questo tempo.

I concorrenti si sono emozionati e l’hanno abbracciata sorridenti, contenti per la sua felicità. Ila Clemente ha spiegato di essere uscita perchè aveva dei sospetti, e che il bimbo nascerà i primi giorni di giugno, e che adesso è incinta di 3 settimane. Al Grande Fratello è la prima volta che succede un evento di questo tipo e Alfonso Signorini dà il gossip, dicendo che Ila Clemente e il fidanzato si conoscono da solo un mese e mezzo. Beatrice Luzzi ha esordito dicendo che forse questo potrebbe essere il momento per chiamare il reality “Grande Sorella”.