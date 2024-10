Ilaria Clemente e i rumors sulla presunta gravidanza

Ilaria Clemente è davvero incinta? E’ questa la domanda più gettonata sul web a cui, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024, risponderà proprio Ilaria. Quest’ultima, dopo essere uscita dalla casa negli scorsi giorni, ufficialmente per problemi personali, rientrerà in casa stasera per fare un annuncio agli altri concorrenti. Subito dopo l’uscita dalla casa della Clemente, sul web, sono circolare diverse voci su una possibile gravidanza. A quanto pare, Ilaria, prima di lasciare la casa, avrebbe confidato alle amiche di avere un forte ritardo dando il via ad una serie di pettegolezzi e indiscrezioni.

GRANDE FRATELLO 2024, 6A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Jessica "Yulia è una iena travestita da agnello"

Tuttavia, nelle scorse ore, sui social, è stato pubblicato un video in cui, in camera da letto, Luca Calvani, Maria Vittoria e Amanda Lecciso parlano di gravidanza lasciando intendere che Ilaria possa essere realmente in dolce attesa. La verità, tuttavia, verrà a galla tra poco durante la nuova puntata del reality.

Chi è Clarissa Burt, l'eliminato dal Grande Fratello 2024?/ Uscita dalla Casa è rientrata: web diviso

Ilaria Clemente resta al Grande Fratello 2024 anche se incinta?

Ilaria Clemente resterà nella casa del Grande Fratello 2024 qualora fosse realmente incinta o deciderà di abbandonare il reality show? La scelta, naturalmente, spetterà a lei anche se, sul web, ci sono già diverse ipotesi. Diversi utenti stanno già immaginando di poter assistere alla gravidanza di Ilaria nella casa seguendo, così, passo passo tutte le fasi della gestazione. Dall’altra parte, invece, c’è chi invita Ilaria ad abbandonare il reality e a godersi il momento con il fidanzato e la famiglia.

E poi ci sono coloro che non credono affatto che Ilaria abbia scoperto della gravidanza nella casa. Diversi utenti, infatti, ipotizzano che Ilaria avesse già dei dubbi che potrebbero essersi concretizzati durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Infine, ci sono coloro che puntano tutto sulla scelta degli autori di far entrare ugualmente Ilaria in casa nonostante il sospetto di una possibile gravidanza. “Cosa non si fa per gli ascolti”, scrivono gli utenti sotto il post pubblicato dal Grande Fratello su Instagram.

Ilaria Clemente del Grande Fratello 2024, chi sono i genitori?/ Papà americano e mamma pugliese