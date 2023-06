Perché Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati?/ Spunta l’indiscrezione: l’ex Uomini e Donne…

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: il presunto motivo della fine del matrimonio

La favola d’amore di Isabella Ricci e Fabio Mantovani si è conclusa dopo un anno di matrimonio. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, si era sposata lo scorso anno con la presenza dei figli di lui e degli amici. Sembrava l’inizio di una storia d’amore magica come avevano raccontato entrambi tornando nello studio del programma di Maria De Filippi per raccontare le emozioni vissute pronunciando il fatidico sì. Dopo dodici mesi, però, tutto è finito. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la coppia ha annunciato ufficialmente la separazione, ma qual è il motivo che ha spinto l’ex dama e l’ex cavaliere di Uomini e Donne a dirsi addio?

A rompere il silenzio sul motivo della rottura è stato Amedeo Venza che ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram un’indiscrezione che sembrerebbe essere il motivo della fine del matrimonio dei due ex Uomini e Donne. “Dietro alla separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato”, l’indiscrezione riportata da Amedeo Venza.

Le parole di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

La prima a rompere il silenzio annunciando la separazione legale è stata Isabella Ricci che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato le seguenti parole: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Dopo le parole di Isabella, anche Fabio Mantovani ha dato la propria versione dei fatti.

In un’intervista rilasciata a Opinionista Social, l’ex cavaliere del trono over ha commentato così la fine del matrimonio: “Non è un bel momento. Per fortuna è reso felice dalla nascita del primo nipotino.” Così si è espresso sulla fine del matrimonio con Isabella, dichiarando: “Sono cose che succedono purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto.

