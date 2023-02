Perché Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati e perché torneranno insieme/ Lei è single e le teorie…

Perché Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati?

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 servirà a smuovere non poco le acque nella Casa. Signorini ha infatti annunciato l’ingresso di alcuni ex fidanzati tra le mura di Cinecittà, come la bella Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini. Un incontro atteso da tutti coloro che nel 2017 si sono affezionati alla loro storia e li hanno poi seguiti come coppia nei quattro successivi anni d’amore. Ancora oggi molti si chiedono perché i due si siano lasciati e se ci sia ora speranza di un ritorno di fiamma, soprattutto se messi insieme nella Casa che li ha fatti innamorare.

Partiamo subito col ricordare che la loro storia d’amore è finita per vari motivi. Luca ha inizialmente parlato di una forte gelosia da parte di Ivana nei suoi confronti, spiegando che al tempo tra loro non finì bene: “[…] è finita con un messaggio da parte sua, lei mi ha detto che in realtà non voleva lasciarmi veramente”, ha rivelato proprio al GF Vip.

Ivana Mrazova e Luca Onestini torneranno insieme al GF Vip? Ecco perché è possibile

Ad allontanarli hanno poi influito la lontananza fisica, l’arrivo della pandemia e le sue conseguenze. Ivana e Luca però non hanno oggi cattivi rapporti, al punto che lui ha detto di lei: “La immaginavo come madre dei miei figli, come faccio a vedere queste foto e a non commuovermi, le voglio un bene dell’anima, si merita il meglio della vita, non ha mai rilasciato dichiarazioni dicendo cose brutte”.

È proprio in virtù di questi sentimenti, del gesto di Ivana di tornare nella Casa per lui e del fatto che la Mrazova sia al momento (salvo sorprese) single, che l’ipotesi di un riavvicinamento amoroso tra i due non è da escludere. Lo stare insieme di nuovo nella Casa che li ha fatti innamorare, il ritrovarsi ‘costretti’ insieme dopo tanto tempo, potrebbe essere la nuova freccia di Cupido.

