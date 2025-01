Anche le coppie più longeve alla fine si arrendono all’amore che finisce. Jessica Simpson ed Eric Johnson si sono separati. La loro relazione è giunta al capolinea dopo ben dieci anni di amore e tre figli. A raccontarlo è stata la stessa attrice e cantante al People: “Eric e io viviamo separati. Stiamo affrontando una situazione dolorosa nel nostro matrimonio”. Un segnale del loro rapporto ormai naufragato sono state alcune foto di lei senza la fede nuziale e il suo annuncio riguardante il ritorno alla musica.

Erano ormai mesi che si rincorrevano le voci di una rottura tra Jessica Simpson ed Eric Johnson, come ha riferito una fonte a People lei lavora alla sua musica tra Los Angeles e Nashville mentre lui trascorre tutto il tempo che a disposizione a Los Angeles con i bambini che vanno a scuola. Ora vogliono solo concentrarsi sulla loro famiglia senza dare in pasto ai giornali altri dettagli sul perché abbiano scelto di prendere questa sofferta decisione.

Jessica Simpson, una fonte rivela: “Il matrimonio con Eric ha perso il romanticismo”

Stando a una fonte che ha rivelato particolari interessanti sul loro rapporto a People, oltre al fatto che ormai Jessica Simpson sembra essere molto presa dal mondo della musica, mentre Eric Johnson si dedica alle sue attività, oltre alla cura dei figli, “Jessica sente che il loro matrimonio ha perso il romanticismo”. Ormai da tempo la cantante – che ha combattuto contro l’alcolismo – non postava più foto con il marito. Un chiaro segnale di crisi che poi è sfociata nella loro separazione che ha lasciato l’amaro in bocca ai loro numerosi fan.

“I nostri figli vengono prima di tutto” ha raccontato la cantante a People, e stanno facendo tutto quello che è in loro potere per farli star bene senza che la loro separazione ricada troppo sulle loro giovani vite. Inoltre i due sono grati per tutto l’amore e il sostegno che è arrivato da parte dei numerosi fan. In questo momento, però, desiderano soltanto la privacy mentre affrontano questa spiacevole situazione con la loro amata famiglia. Sono tre i figli che sono nati dal loro matrimonio celebrato nel 2014 (nel 2010, invece, si sono conosciuti grazie ad alcuni amici e si sono messi assieme): Maxwell Drew Johnson (nata nel 2012), Ace Knute Johnson (nato nel 2013) e infine Birdie Mae (nata nel 2019).