Jessica Simpson/ “Ero irriconoscibile, dovevo smettere di bere. Ora sono libera”

Con uno scatto pubblicato sui social Jessica Simpson ha deciso di festeggiare i suoi quattro anni da sobria, al termine di una lotta contro l’alcol che l’ha vista cadere e poi rialzarsi con una forza da vera leonessa. La popstar, oggi 41enne, su Instagram ha mostrato a tutti le immagini della propria battaglia, in un racconto lungo quattro anni che ha visto l’artista toccare il fondo per poi riuscire a riprendersi la propria vita, la propria bellezza e quel rispetto verso se stessa che aveva perso lasciandosi andare all’alcolismo.

L'ora della furia/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda e James Stewart

Jessica Simpson ha quindi deciso di condividere su Instagram una foto scioccante di quei tempi, quand’era in piena dipendenza dall’alcol. La donna, in tuta rosa, gonfia in faccia e malconcia, era irriconoscibile: “Questa persona della mattina dell’1 novembre 2017 è una versione irriconoscibile di me stessa. Sapevo, in quel preciso momento, che mi sarei permessa di riprendere la mia luce, di mostrare la vittoria sulla mia battaglia interna per il rispetto di me stessa e di affrontare questo mondo con chiarezza penetrante”.

Massimiliano Gallo: "Ero arrabbiato con mio padre Nunzio"/ "Non volevo invecchiasse"

Jessica Simpson: “Il problema non era l’alcol, ero io”

Nel lungo post sui social Jessica Simpson ha ripercorso le tappe del suo alcolismo e della sua lotta: “Personalmente, per fare questo avevo bisogno di smettere di bere alcolici, perché bere mi faceva girare la mente e il cuore nella stessa direzione e onestamente ero esausta. Volevo sentire il dolore del mondo, così da poterlo portare come un distintivo d’onore”. La donna, oggi 41enne e in splendida forma, non ha nascosto il fatto di aver fallito in quel periodo della sua vita.

La cosa più importata è stata infatti “accettare il fallimento, il dolore, la rottura e l’autosabotaggio. Il problema non era il bere, ero io. Non amavo me stessa, non rispettavo il mio potere. Oggi lo faccio. Sono brutalmente onesta e aperta, sono libera”.

CANALE ITALIA/ Le imprese italiane al centro di NotizieOggi Lineasera





© RIPRODUZIONE RISERVATA