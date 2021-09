Perché Jo Squillo indossa il burqa al Grande Fratello Vip?/ “Per le sorelle di Kabul”

La nuova diretta del Grande Fratello Vip 6 si apre con la visione di una concorrente con indosso un burqa. Si tratta di Jo Squillo che aveva già fatto trapelare nei giorni scorsi di voler vestire questi panni per fare a suo modo un omaggio e ricordare tutte le donne che in Afghanistan stanno vivendo un momento davvero drammatico. È proprio per tutte le donne di Kabul, e non solo, che Jo questa sera veste un burqa nero che le lascia scoperto solo gli occhi. Alfonso Signorini nota subito l’abbigliamento della sua concorrente e le chiede la motivazione, pur intuendola. Jo, con gioia, lascia il suo posto sul divano della Casa di Cinecittà e spiega cosa l’ha spinta a questo gesto: “Alfonso anche in un momento di gioia e leggerezza non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul.”

Jo Squillo col burqa al Grande Fratello Vip: “Non basta solo parlarne”

Alfonso e tutti i presenti applaudono il gesto di Jo, che subito dopo si chiede “Ma come fanno a vivere così? Io ci sto da poco e non riesco!” La concorrente conclude allora precisando che il suo gesto viene fatto “Nel massimo rispetto di chi lo indossa, questo è un segnale che dobbiamo dare. Non basta soltanto parlarne, ma fare delle azioni di solidarietà.” Ancora applausi per lei in diretta su Canale 5.

