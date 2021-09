Grande Fratello Vip 2021, 3a puntata/ Diretta e nonimation: Tommaso o Francesca, chi è a rischio?

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2021: cosa aspettarci nella terza puntata?

Questo lunedì, 20 settembre 2021, la prima serata di Canale 5 sarà nuovamente all’insegna del Grande Fratello Vip 2021 con la terza puntata condotta da Alfonso Signorini. In studio ritroveremo nuovamente le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che commenteranno le prime dinamiche dalla Casa. Quello in onda stasera sarà il primo appuntamento settimanale dopo il precedente ricco di emozioni ma non molto felice sul piano degli ascolti. Rispetto all’esordio, infatti, il reality di casa Mediaset ha registrato un crollo arrivando ad appena 2 milioni di spettatori con share del 14,7%. Ci sarà comunque ancora tempo per riprendersi ed entrare a pieno nel vivo del programma.

Con la passata puntata tutti i concorrenti ufficiali hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 21021 unendosi al primo gruppo di Vipponi. Questo ha portato senza dubbio a cambiare gli iniziali equilibri ma i neo Vipponi sembrano essersi già ben integrati. E’ il caso di Davide Silvestri, il quale si è già legato a Manila Nazzaro coinvolgendola in alcune sue confidenze intime, o quello di Giucas Casella, che tra una rivelazione ed una gaffe regala momenti di ilarità in Casa.

Grande Fratello Vip 2021, in nomination Tommaso Eletti e Francesca Cipriani

Dopo le nomination dello scorso venerdì, a finire al televoto sono stati Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. Per l’ex protagonista di Temptation Island si è trattato di un duro colpo tanto da mettere a repentaglio la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2021: “Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto”, ha spiegato il ragazzo che, anche alla luce della sua giovane età ha aggiunto di non essere abituato a restare sempre chiuso in casa.

Ad ogni modo la nomination non sarà eliminatoria ed anche questa sera non sono previste uscite salvo “spiacevoli sorprese” dell’ultimo minuto. Come spiegato da Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, infatti, il pubblico da casa dovrà esprimersi sul concorrente “meno preferito” il quale finirà dritto al televoto in occasione della prossima puntata di venerdì. Sicuramente, dunque, uno tra Tommaso e la Cipriani sarà a rischio nomination. A conquistare l’immunità lo scorso venerdì sono stati Alex Belli, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Manila Nazzaro. Ovviamente non mancheranno questa sera le nuove nomination!

Terza puntata Grande Fratello Vip 2021: prime dinamiche e confessioni

La prima settimana di convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 è ufficialmente archiviata ed al momento tutto sembra procedere in maniera più o meno tranquilla. In questi giorni sono continuate le attenzioni di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens che hanno contribuito a far mormorare gli utenti social, ma alla vigilia della terza puntata la modella ha deciso di mettere i puntini sulle “i”, intervenendo e mettendo a freno gli istinti da playboy del giornalista sportivo.

A non voler tenere a freno gli spiriti bollenti al Grande Fratello Vip 2021 è invece Gianmaria Antinolfi che sembrerebbe aver puntato Sophie Codegoni e sarebbe disposto a fare “show” con una bella donna. Tuttavia l’imprenditore napoletano non sembra sia stato pienamente “soddisfatto” dagli autori ai quali al momento ha lamentato di non avergli dato “materiale” sufficiente per potersi divertire ed andare oltre. Soleil Sorge, di contro, è stata protagonista nelle ultime ore di una serie di toccanti confidenze che l’hanno vista sciogliersi in lacrime, mentre Alex Belli è deciso a rispettare la moglie Delia Duran, dopo le minacce social della passata settimana e nonostante le lusinghe della Codegoni. Ed a proposito di Sophie, ad aver confessato un interesse nei confronti dell’ex tronista è stato il modello brindisino Andrea Casalino, che sogna di poter trascorrere con lei qualche giorno nella nave dell’amore: sarà accontentato?

