Perché La Vita Promessa oggi 5 luglio non va in onda?/ Spazio a Carramba! per Raffaella Carrà

La morte di Raffaella Carrà ha oggi sconvolto tutti. La conduttrice, icona della Tv italiana, ci ha lasciati oggi, 5 luglio 2021, dopo aver combattuto una lunga e difficile battaglia che ha però preferito tenere nascosta al suo pubblico. Per ricordare il suo talento, la sua risata contagiosa e il suo indimenticabile caschetto biondo, la Tv cambia programmazione, a partire da Rai 1. Questa sera era infatti previsto l’appuntamento con La vita promessa che, però, non andrà in onda. Al suo posto verrà invece riproposto Carramba! Che Sorpresa del 1995. Si tratta della prima stagione del fortunato programma televisivo condotto da Raffaella che racconta le toccanti storie di ricongiungimenti famigliari e di sogni esauditi e che ha la regia di quello che per anni è stato il suo compagno, Sergio Japino.

Raffaella Carrà ricordata in Rai e Mediaset

Rai 1 cambia, dunque, la programmazione di questa sera in memoria di Raffaella Carrà, partendo però non dalla prima serata. Infatti, alle 20.30, andrà in onda una puntata speciale di Techetechetè dal titolo Techetechetè – Tutti pazzi per Raffaella e, quindi, tutta dedicata alla grande Raffaella. Anche la seconda serata sarà a lei dedicata: dopo la messa in onda del TG1 e di Notti Europee e RaiNews24, segue l’appuntamento con Testimoni e Protagonisti: Raffaella Carrà. La stessa cosa accadrà su Canale 5 che ricorderà la conduttrice oggi scomparsa con uno Speciale TG5 in seconda serata, in cui verranno riproposte la carriera, tra esibizioni, musica e interviste.

