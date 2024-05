Perchè l’Australia partecipa all’Eurovision 2024?/ Paese membro dell’UER, ma in caso di vittoria…

Cresce l’attesa per la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2024 ed anche quest’anno tra i 37 paesi che partecipano c’è anche l’Australia. Come è possibile ciò? La kermesse musicale che ogni anno premia la miglior canzone d’Europa da diversi anni ha deciso di far partecipare anche l’Australia che, pur essendo un paese intercontinentale, non solo è ammesso alla competizione, ma può anche vincere il titolo di “miglior canzone”. Perchè questa scelta? Semplice: l’Eurovision è accessibile a tutti i paesi appartenenti all’UER, ossia l’Unione Europea di radiodiffusione. All’interno di questo gruppo c’è anche l’Australia visto che da sempre segue la kermesse canora tra le più seguite e amate al mondo.

La relazione tra l’Eurovision e l’Australia dura oramai da 45 anni; per la precisione dal 1979 anno in cui la kermesse fu condivisa anche nel continente e stato, circondato dagli oceani Indiano e Pacifico. Non solo, tra il 2000 e il 2014 SBS ha permesso ai cittadini australiani anche di poter esprimere il proprio voto ai cantanti in gara pur non avendo alcun valore sulla classifica finale.

Australia, perchè è in gara all’Eurovision 2024?

L’Australia partecipa all’Eurovision 2024 e la cosa non deve dunque sorprendere. Va anche detto che l’Eurovision è seguitissimo in Australia ed è anche un modo per promuovere e diffondere la musica europea a livello mondiale. La partecipazione dell’Australia in modo attivo all’Eurovision è del tutto recente, visto che bisogna arrivare al 2013, primo anno in cui un cantante australiano ha partecipato alla kermesse. Si tratta del corto “Grettings from Australia” seguito l’anno dopo dal brano “Sea of Flags” di Jessica Mauboy. Anche se, per dovere di cronaca, va detto che durante l’Eurovision 2015 il brano “Tonight again” di Guy Sebastian arrivò al 5° posto.

Ad oggi il miglior risultato per l’Australia è quello realizzato nel 2016 con Dami Im e la sua “Sound of Silence”. Ma cosa succede qualora dovesse vincere l’Australia? Il regolamento dell’Eurovision prevede che la kermesse vada organizzata nel paese vincitore, ma non è il caso dell’Australia visto che per motivi logistici e di fuso orario sarebbe davvero complicato. Anche se il motivo principale è legato al fatto che l’Australia è solo un membro associato dell’UER e quindi non rientra nella trasmissione europea e in caso di vittoria dovrebbe organizzare il tutto con un paese dell’Unione Europea.











