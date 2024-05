Eurovision Song Contest 2024, pagelle della Finale/ Angelina Mango in Top10, Grecia e Malta icone, Israele…

Eurovision Song Contest 2024, Grecia e Malta sono le icone performer: le pagelle sulla second-semifinal e il grand-final

La Finale di Eurovision Song Contest 2024 ha visto Angelina Mango concorrere tra i 26 Paesi competitor in rappresentanza dell’Italia con il brano “La noia” e classificarsi settima. Non possono quindi mancare le pagelle a cura di Il sussidiario.net.

FINALE EUROVISION 2024: DIRETTA E VINCITORE/ Trionfa la Svizzera ma rompe il microfono di cristallo!

1- Svezia (Marcus & Martinus, ‘Unforgettable’) la prima proposta ad esibirsi può dirsi un live a dir poco emozionante. Complice il momento rompi-ghiaccio, la Svezia racimola un elevato margine di interazioni social al debutto all’Eurovision Song Contest 2024. Memorabile, indimenticabile come il titolo della canzone Unforgettable. Voto: 8.

CLASSIFICA EUROVISION 2024/ Svizzera vincitore, Croazia seconda, terza Ucraina. Angelina Mango settima

2. Ucraina (alyona alyona e Jerry Heil, ‘Teresa & Maria’): in una commossa esibizione della ballad Teresa & Maria la proposta duo ucraina convince tra i migliori performer in corsa all’Eurovision Song Contest 2024. Voto: 7.

3. Germania (Isaak, ‘Always on the run’) la proposta tedesca all’Eurovision Song contest 2024 é catchy in una chiave pop-rock. Di sicuro uno dei brani che vorremmo nella playlist da workout dei runner. Voto: 6 e mezzo.

4. Lussemburgo (Tali, ‘Fighter’): la proposta femminile di Tali é combattiva come il titolo della Song Fighter. Voto: 7 e mezzo.

VINCITORE EUROVISION 2024, CHI È? SVIZZERA!/ Nemo batte Baby Lasagna e supera la Croazia!

Tra i perfomer manca all’appello…

Il quinto performer sarebbe dovuto essere per l’Olanda Joost Klein, il quale però non presenzia all’evento, squalificato per effetto della denuncia di una donna dello staff.

6. Israele (Eden Golan, ‘Hurricane’): nonostante le contestazioni per la partecipazione del Paese, per la guerra a Gaza, la proposta israeliana é angelica con Eden e la sua Hurticane. Una ballad emotiva cantata con pathos. Voto: 8.

7. Lituania (Silvester Belt, ‘Luktelk’): all’Eurovision Song Contest 2024 é la proposta che in America si imporrebbe come una “banger”, una canzone che mira ai vertici delle classifiche. Up-tempo travolgente. Voto: 8

8. Spagna (Nebulossa, ‘Zorra’). Ebbene sí, esiste l’equivalente al femminile di Zorro, che é Zorra. E i Nebulossa ci spiegano che il termine spagnolo, titolo della canzone, ha una accezione negativa per indicare in modo dispregiativo le donne dotate di un certo temperamento. É un grido contro il sessismo all’Eurovision Song Contest 2024. Voto: 8.

9. Estonia (5miinust&Puuluup, ‘(nendest) narkootikumidest ei tea (kull) midagi’): per la seconda semifinale la performance si impone come totally live e la proposta é particolarmente folkloristica nel sound e poco contemporanea rispetto al genere mainstream. Voto: 6.

10. Irlanda (Bambie Thug, ‘Doomsday blue’): dall’iconica proposta irlandese all’Eurovision Song contest 2024 ci si sarebbe aspettato un pezzo meno egoriferito e folkloristico, ma é andata al contrario. Peccato, perché la quota performer è convincente. Voto: 6.

11. Lettonia (Dons, ‘Hollow’): per la prima volta conquista la finale dopo anni, dal 2016. Dons regala agli spettatori una performance commossa e commovente . Voto: 7.

12. Grecia (Marina Satti, ‘Zari’): una sexy mora Marina Datti ci ammalia con una choreo dai passi audaci sulle note di Zari, imponendosi come l’erede di La tortura di Shakira al titolo di tormentone estivo. Voto: 9.

13. Regno Unito (Olly Alexander, ‘Dizzy’) la proposta UK regala vertigini tra Sexy dance moves e vocals pop ma deboli. Voto: 6.

14. Norvegia (Gate, ‘Ulveham’): arriva il folklore norvegese sul palco degli Eurovision Song Contest 2024. Una performance rappresentativa ma di difficile comunicabilità del messaggio intrinseco. Voto: 5

L’Italia si ispira alla regina del Pop, Madonna, con Angelina Mango

15. Italia (Angelina Mango, ‘La noia’) la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 chiude settima classificata e per la gara si ispira alla Madonna più rivoluzionaria nel segno della musica pop. Porta sul palco un’energica choreo secondo le regole delle note di una cumbia. “Una corona di spine sarà il dresscode della mia festa” canta sibillina, in replica alle critiche degli haters che vorrebbero vederla fallire. I vocals sono impeccabili e rispetto alla precedente performance il Total look é un restauro intrigante, complice un make up sognante e sexy e un outfit stile corsetto. É la nuova regina del Pop italiano? Chissà. La noia non rappresenta la migliore Angelina Mango, ma é indubbio che la finale porti anche la firma di Angelina Malmö, per i fan e non. Voto: 8.

16. Serbia (Teya Dora, ‘Ramonda’) i vocals di Teya Dora sono deboli, una fragilità che trapela facilmente per effetto della base in chiave ballad. Da curare lo staging in toto, a partire dal canto. Voto: 4.

17. Finlandia (Windows95Man, ‘No rules!’) tra le performance più influenti sul re dei social Instagram dell’Eurovision Song contest 2024 la canzone finlandese nobilita il “lassismo” ossia il saper vivere senza sottomettersi alle regole. Voto: 7 per il coraggio.

Tra le altre performance nella set-List degli Eurovision Song Contest 2024

18. Portogallo (Iolanda, ‘Grito’): una Iolanda determinata ad imporsi come la performer dell’Eurovision Song Contest canta Grito, una ballad che regala un alta intenzione vocale all’insegna del romanticismo e dell’unità. Voto: 7.

19. Armenia (Jako, ‘Ladaniva’): una performance ad alto tasso di pathos quella della proposta di Ladaniva, che fa impennare la quota folkloristica dell’Eurovision Song Contest 2024. Voto: 7 e mezzo.

20. Cipro (Silia Kapsis, ‘Liar’): una rivalsa contro il “bugiardo” in Liar viene cantata da Silia Kapsis all’Eurovision Song contest 2024 in una dinamica choreo break dance. Un monito volto a rialzarsi più forti, dopo un inganno.

21. Svizzera (Nemo, ‘The code’): la proposta svizzera, tra le favorite e alla fine vincitore degli Eurovision Song contest 2024, si conquista ancora una volta gli applausi della Malmö Arena. Merito dell’energia profusa sul palco. Tutto accade per una ragione e bisogna saper leggere in codice. Voto: 7

22. Slovenia (Raiven, ‘Veronika’): la proposta bionda slovena porta una travolgente Veronika ad esibirsi nel tentativo di affermarsi come l’erede di Britney Spears. Alla fine risulta, come è di fatto, una copia e non l’originale. Voto: 4

23. Croazia (Baby Lasagna, ‘Rim tim tagi dim’): la band croata esegue un brano pop-rock dalle contaminazioni metal per una proposta che divide il sentiment web sui social. Staging da curare. Voto: 5

24. Georgia (Nutsa Buzaladze, ‘Firefighter’): tra le performance più audaci può elencarsi quella georgiana, con il brano Firefighter. Una donna disposta a combattere per la rivalsa. Voto: 7

25. Francia (Slimane, ‘Mon amour’): la proposta francese, chiaramente romantica, presenta dei lyrics nel testo banali e ridondanti. Voto: 4

26. Austria (Kaleen, ‘We will rave’): Kaleen chiude la setlist dell’Eurovision Song contest 2024 con un invito a scatenarsi per un rave party post -grand final. Per la serie mai fermarsi. Inarrestabile. Voto: 8.











