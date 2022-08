Perché le zanzare pungono solo alcune persone?/ Studio: dipende da CO2, colori e…

Uno studio scientifico ha dimostrato che le zanzare amano pungere soltanto alcune persone e il 20% di esse risulta particolarmente irresistibile ai loro occhi, tanto che più del 75% delle punture viene riscontrato in questo ristretto novero di popolazione. Ma qual è la ragione che induce tali insetti a scegliere le loro vittime? Uno dei fattori è rappresentato dall’anidride carbonica, la cosiddetta CO2, emessa da uomini e donne durante l’espirazione, ma non è l’unico. Infatti, è opportuno sapere che le zanzare sono decisamente più attratte dai colori scuri che da quelli chiari, dunque indossare capi d’abbigliamento neri in piena estate non risulta essere un’efficiente strategia difensiva.

Questo perché, si legge sul portale “La Razón”, le zanzare faticano molto a volare in presenza di vento, quindi preferiscono stare molto più vicine al suolo per farsi guidare nel loro tragitto dalle sagome scure. Ecco allora che sedersi nei pressi di un ventilatore, stando però attenti ai colpi d’aria, dannosi per la salute, allontanerà le zanzare, in quanto non riusciranno ad avvicinarsi quanto vorrebbero. Non bere birra è poi un altro consiglio utile, in quanto essa rende l’odore emanato dal corpo umano più attraente per tali insetti, in particolare per le specie che veicolano la malaria.

ZANZARE, PERCHÉ PUNGONO SOLO ALCUNE PERSONE? C’ENTRA ANCHE IL GRUPPO SANGUIGNO

Per quanto concerne le punture di zanzare, va anche detto che ci sono fattori che non possiamo controllare, fra i quali spicca il nostro gruppo sanguigno: ricerche scientifiche hanno dimostrato che le zanzare preferiscono il gruppo 0 ad A, B e AB. Questo perché, si legge ancora su “La Razón”, i soggetti di gruppo 0 “tendono a secernere informazioni sul proprio gruppo sanguigno più di quelle di altri gruppi e, inoltre, le zanzare preferiscono le persone che secernono questo tipo di odore”.

Per evitare le punture, si può ricorrere a vestiti leggeri che coprano la maggior parte del corpo, magari utilizzando anche liquidi repellenti per mascherare l’odore corporeo. Un altro rimedio efficace consiste nell’evitare di uscire di casa all’alba e al tramonto, momenti della giornata preferiti da tali insetti.











