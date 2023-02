Perché Levante ha cambiato look?/ Il nuovo colore di capelli per Sanremo 2023: “Impiegati giorni”

Levante cambia look: qual è il nuovo colore di capelli

Levante torna al Festival di Sanremo con un look del tutto stravolto. Il pubblico che la ricordava con una lunga chioma bruna ai tempi di “tikibombom’ sul palco dell’Ariston la vedrà ora con un nuovo look che Vanity Fair definisce “biondo fragola, o blorange, o tangerine, una tonalità tra il biondo e il ginger“. Acconciatura che Levante sfoggia ormai da qualche mese ma che forse non tutti hanno notato.

La noteranno sicuramente nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, che vede tra i 14 cantanti in gara anche la celebre artista che su questo palco si è già distinta in passato. Ma perché Levante ha deciso di stravolgere il suo look e come è riuscita a passare dal moro a questo colore così forte e chiaro senza rovinare la sua chioma?

Levante, nuovo look: ecco i vari passaggi per diventare da mora a ‘blorage’

A raccontarlo è stata la sua hair stylist di fiducia Graziella Cassanelli, ambassador L’Oréal Professionnel. “Per Il cambio look di Levante abbiamo impiegato più giornate, con tutte le accortezze necessarie per portare il suo capello dal nero al suo colore attuale, mantenendo la sua struttura perfetta. La particolarità del suo nuovo look è quella di avere la ricrescita platino, in nuance con il resto della lunghezza di un color ginger molto chiaro“, ha spiegato l’hair stylsit a Vanity Fair.

Il cambio look di Levante nasce insomma dalla banale voglia di novità ma, al contempo, dal desiderio di un look non banale, che richiama quasi immagini fantastiche, addirittura da manga. Un cambiamento che sicuramente farà chiacchierare il pubblico del Festival di Sanremo.











