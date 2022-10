Perchè Luisella Costamagna non balla? Infortunio e ritiro da Ballando con le stelle?/ Fan preoccupati…

Luisella Costamagna pubblica un post che fa preoccupare i fan: a rischio ritiro da Ballando con le stelle?

Luisella Costamagna si ritira da Ballando con le stelle? Primo infortunio nel talent show di Raiuno. L’ex conduttrice di Agorà si è infortunata al ginocchio mettendo così a rischio la partecipazione al programma. La giornalista ha annunciato sui social la notizia pubblicando uno scatto in cui appare in sala prova con le stampelle: “Mannaggia, ci avevate detto che avevamo “spaccato” ed effettivamente mi sono spaccata… ahi. Ho avuto un infortunio al ginocchio e ora sono così. Domani i medici mi diranno se sabato posso provare a ballare”. La Costamagna ha poi aggiunto un invito a votare comunque la card social che sarà caricata sui social di Ballando con le Stelle in occasione della seconda puntata.

Nella puntata in onda questa sera si saprà dunque se la coppia formata da Luisella Costamagna e La Rocca potrà scendere in pista. In una storia pubblicata su Instagram il maestro ha però spiegato che i due non sono riusciti ad allenarsi nel corso della settimana. L’infortunio ha compromesso infatti l’allenamento e nell’eventualità in cui Luisella potrà scendere in pista si tratterà di un’esibizione simbolica. Luisella Costamagna nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle aveva ricevuto numerosi apprezzamenti da parte della giuria il punteggio totalizzato da Costamagna-La Rocca per la loro prima esibizione era stato pari a 42 punti. Un’esibizione che aveva messo d’accordo tutti i giurati di Ballando con le stelle.

A riportare la notizia dell’infortunio di Luisella Costamagna il sito Davide Maggio che ha scritto: “Luisella Costamagna si è infortunata in questi giorni di prove in vista del secondo appuntamento. DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi che la giornalista, ex conduttrice di Agorà, attualmente è costretta a portare un tutore”. Questa sera andrà in onda un’altra puntata del talent di Raiuno e in molti si chiedono se la Costamagna riuscirà ad esibirsi. Davide Maggio ha fatto sapere che l’esibizione della concorrente sarebbe a rischio.

Al riguardo Milly Carlucci non si è ancora pronunciata anche se è probabile che nella puntata di questa sera vengano comunicati ulteriori dettagli. Luisella Costamagna potrebbe essere costretta a rinunciare all’esibizione solo nella puntata di questa sera ma bisognerà capire se sabato prossimo potrà recuperare ed essere presente in pista.

