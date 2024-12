Ecco perché negli anni ottanta Marina Occhiena fu “costretta” a lasciare i Ricchi e Poveri

Siamo negli anni ottanta quando i Ricchi e Poveri sono al centro di un terremoto per l’addio di Marina Occhiena. Un addio improvviso e inatteso, che costrinse il gruppo a presentarsi sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo in tre e non in quattro come originariamente previsto. La clamorosa assenza all’epoca fece scatenare i media, che avanzavano ipotesi più o meno clamorose, con il rapporto con Angela Brambati sotto i riflettori. Ci fu evidentemente una lite con la collega dei Ricchi e Poveri, ma molti non erano a conoscenza del fatto che il litigio fu scatenato un tradimento di Marina con il compagno di Angela.

I due stavano vivendo una relazione clandestina e quando Angela Brambati li scoprì perse la testa. Nel corso di una intervista rilasciata al magazine Oggi, la cantante genovese spiega di aver colto sul fatto l’ex marito e l’ex amica e di non essere riuscita a perdonare.

Marina Occhiena, dalla lite con Angela Brambati al ritorno in scena per la reunion dei Ricchi e Poveri

In quel periodo, Marina Occhiena sosteneva che con Marcello Brocherel, il marito di Angela Brambati, ci fosse solo una semplice simpatia. Nel corso degli anni poi uscì fuori la versione del tradimento, che in qualche modo chiarì anche l’addio di Marina coi Ricchi e Poveri. Si vocifera che l’uscita di Marina Occhiena dal gruppo fu incentivata con una generosa buonuscita di circa 150 milioni delle vecchi lire.

Il ricongiungimento con Angela Brambati e il resto del gruppo è avvenuto diversi anni dopo, per una reunion professionale che ha rivisto il quartetto cantare insieme i più grandi successi di sempre. Una reunion che non ha avuto un seguito, considerando che Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno poi proseguito il percorso da soli.