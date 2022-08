Perché Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati?/ “Niente recriminazioni”, ma spunta Eros!

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati

Uno dei nuovi amori che più hanno infiammato questa estate di gossip è già giunto al capolinea. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati. Lo scoop arriva dal settimanale CHI, nel numero in edicola da domani mercoledì 24 agosto, che svela le motivazioni di questa rottura lampo, arrivata proprio quando le cose tra la conduttrice e il dottore sembrava stessero diventando serie.

“Dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l’incontro in un hotel di Milano e la fuga d’amore a Parigi, la soubrette getta la spugna e dimentica l’ex concorrente del Grande Fratello”, fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini, come riporta Pipol Gossip su Instagram.

Pare che dietro questa rottura fulminea non ci sia un motivo ben preciso o una lite. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sarebbero lasciati dopo aver preso consapevolezza che le cose non sarebbero potute andare avanti. Pare che siano state fonti vicine alla presentatrice che si è appena separata da Tomaso Trussardi a raccontare a Chi che “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”. Dunque “Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un’estate, è già finita.” fa sapere ancora il settimanale. C’è però un gossip nel gossip perché pare che la Hunziker si trovi adesso in Franciacorta, in un resort vicino all’ex marito, Eros Ramazzotti. Che c’entri qualcosa con la rottura con Angiolini?

