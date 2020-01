Perchè Samantha Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica/ “Si è sentita tradita da…”

Nuovi aggiornamenti sull’addio di Samantha Cristoforetti all’Aeronautica militare. Come vi abbiamo raccontato, Astrosamantha ha deciso di lasciare la divisa e oggi, grazie a Repubblica, arrivano interessanti retroscena su questa scelta. L’astronauta milanese, prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea, rinunciando alle stellette non avrà più alcun legame istituzionale con il Belpaese: resterà una astronauta a disposizione dell’Esa, che ha già programmato di tornare in orbita entro il 2022. La Cristoforetti non ha rilasciato dichiarazioni sulla scelta di abbandonare l’Aeronautica militare, stessa decisione assunta dal presidente Giorgio Saccoccia. Tutto partirebbe dalla ministeriale 2019, riunione dei ministri europei in scena il 27-28 novembre 2019…

PERCHE’ SAMANTHA CRISTOFORETTI HA LASCIATO L’AERONAUTICA MILITARE

La Ministeriale si occupa di individuare gli obiettivi della politica spaziale europea nel quinquennio successivo, nonché le risorse economiche per perseguirli. Come spiega Repubblica, l’Italia si è presentata con un assegno da 2,3 miliardi di euro, chiedendo all’Esa una nuova occasione di volo per un astronauta italiano. Due i candidati: Samantha Cristoforetti e Walter Villadei. Ma ecco lo scoop: secondo alcune fonti, i militari italiani avrebbero “spinto” affinchè a spuntarla fosse Villadei, che non ha mai superato il concorso dell’Agenzia spaziale europea. Ma non solo: il premier Conte avrebbe sponsorizzato una missione spaziale ad hoc finanziata interamente dall’Italia nel corso dell’incontro avuto con Vladimir Putin. Uno scenario scartato poi per i costi proibitivi. La Cristoforetti, dunque, si sarebbe sentita tradita e per questo motivo avrebbe deciso di lasciare l’Aeronautica militare, doppiamente “colpita”: l’Esa ha infatti scelto lei per la nuova missione…

