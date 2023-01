Perchè Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi?/ Dopo il GF…

Sara Nile e l’amicizia con Veronica Ciardi

Sarah Nile e Veronica Ciardi si sono conosciute nella casa del Grande Fratello. Un percorso affrontato insieme dalle due influencer che hanno coltivato la loro amicizia anche negli anni successivi. Qualcosa, però, si è rotto al punto che al matrimonio di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi, Sarah Nile non è stata invitata. L’ex gieffina e il calciatore si sono sposati nel 2021 e tra gli invitati non c’era la Nile.

L’assenza di quest’ultima ha scatenato molta curiosità e, dopo la cerimonia, l’ex gieffina si è sfogata sui social. “Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata…”, si è sfogata sui social la Nile.

Sarah Nile e lo sfogo per il mancato invito al matrimonio di Veronica Ciardi

Nel suo lungo sfogo su Instagram, Sarah Nile ha raccontato che, in undici anni di amicizia, lei e Veronica Ciardi hanno affrontato diversi alti e bassi, ma nonostante tutto erano rimaste legate da “un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti”.

Un filo che, a quanto pare, oggi si è spezzato. Il mancato invito al matrimonio ha lasciato l’amaro in bocca alla Nile che, invece, al suo, aveva invitato la Ciardi. “Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro, metto un punto e mi fermo qu”, ha concluso.

