Veronica Ciardi, chi è la compagna di Federico Bernardeschi/ “GF? Non rinnego nulla, ma ho sofferto”

Veronica Ciardi dal Grande Fratello a Verissimo

Veronica Ciardi torna in tv ospite di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la sua favola d’amore con Federico Bernardeschi. L’ex concorrente del Grande Fratello è tra gli ospiti della nuova puntata del popolare rotocalco televisivo in compagnia del marito Federico Bernardeschi. Una storia d’amore ha vissuto alti e bassi, come del resto tutte le coppie. Il primo incontro nel 2016 e un anno dopo la rottura. Poco dopo i due tornano insieme con la ex gieffina che spiegato: “lo abbiamo fatto per amore, con molta fatica. Però continuavamo a vederci e siamo arrivati alla conclusione che fosse giusto stare insieme. Nel 2019 è nata Deva, a maggio del 2021 Lena”.

Lady Bernardeschi parlando del suo passato in tv ha precisato: “dopo il Grande Fratello 2009 la notorietà mi aveva travolto. Non rinnego nulla, ma ho sofferto”.

Veronica Ciardi e l’amore con Federico Bernardeschi

L’incontro con Federico Bernardeschi ha sicuramente cambiato la vita di Veronica Ciardi. Dal loro amore, infatti, sono nate due splendide bambine che sono la loro vita. La ex concorrente del Grande Fratello non esclude però la possibilità di un terzo figlio: “l’intenzione di allargare la famiglia c’è”. Non solo, la Ciardi ha anche spiegato come con l’ex calciatore della Juve tengano molto alla loro vita privata mantenendo il massimo riserbo sulla loro vita. ”

“Ognuno è libero di fare quello che vuole. A noi piace la vita semplice, normale. Non siamo molto social” – ha detto la Ciardi che, da quando è diventata mamma, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi ai figli. Non nasconde però di avere qualche sogno nel cassetto: “io e Federico parliamo spesso di che cosa fare per metterci a disposizione delle persone che hanno bisogno. Mi piacerebbe collaborare seriamente con un’associazione di volontariato. Non è semplice come sembra: era un progetto che avevo con mio padre. Ora che papà non c’è più, sono ancora più motivata e Federico mi appoggia tantissimo. Questo è il progetto per il nostro futuro!”.

