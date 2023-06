Perché Serena Bortone non può camminare a Oggi è un altro giorno?/ Retroscena sull’incidente al lago

Serena Bortone: perché non può camminare nello studio di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone apre la puntata di Oggi è un altro giorno del 9 giugno senza entrare nello studio, ma trovandosi già al centro circondata degli affetti stabili. Il motivo? Non riuscendo a camminare, la conduttrice ha preferito farsi riprendere dalle telecamere in piedi in studio, ma cos’è successo alla conduttrice del programma di Raiuno? A spiegarlo è stata la stessa Serena Bortone che racconta di non riuscire a camminare a causa di un incidente che ha avuto sabato scorso durante un momento di relax al lago.

La conduttrice racconta di essere inciampata su una pietra. Inizialmente ha continuato a fare tutto presentandosi a lavoro con i tacchi e camminando come se nulla fosse. Questa mattina, però, si è resa conto di non riuscire a camminare per il dolore ed essendo rispettosa del lavoro, ha scelto di presentarsi indossando delle scarpe più larghe senza, però, riuscire a camminare.

Le parole di Serena Bortone

“Sabato, vado al lago e, siccome sono goffa di natura, inciampo in una pietra del lago e mi faccio male al mignolino del piede e siccome ho un senso del dovere a qualsiasi sofferenza fisica, continuo a camminare indossando scarpe basse e scarpe con il tacco qui“, racconta in diretta a Oggi è un altro giorno la Bortone. “Il problema è che stamane mi sono accorta che quando mettevo le scarpe urlavo di dolore”, ha aggiunto.

Per non rinunciare a condurre la trasmissione ha così trovato una soluzione: “Adesso ho un paio di scarpe molto più larghe, posso stare in piedi, ma non posso camminare. Posso camminare solo scalza e siccome scalza non mi pareva dignitoso eccomi qua. Vi ho detto tutto”, ha concluso la Bortone per poi dare inizio alla puntata.

