Perché Silvio Berlusconi amava Il Volo?/ La rivelazione di Piersilvio: “Mi disse di tenerceli stretti”

Il Volo, perché il trio era amatissimo da Silvio Berlusconi?

Questa sera, 8 agosto 2023, su Canale 5 va in onda il primo trofeo di calcio intitolato a Silvio Berlusconi. Milan e Monza si scontreranno in questo evento volto a ricordare il Cavaliere, scomparso il 12 giugno di quest’anno, e ad introdurre il match ci sarà l’esibizione de Il Volo. La scelta del celebre trio non è casuale: Il Volo era infatti un gruppo amatissimo da Berlusconi, al punto tale da raccomandarlo al figlio Piersilvio mentre si trovata in ospedale ricoverato.

È stato proprio Piersilvio Berlusconi a raccontare qualche tempo fa il retroscena riguardante suo padre e l’amore per Il Volo, che il Cavaliere aveva anche invitato a casa propria per pranzare insieme, incontro che però non c’è mai stato a causa della sua morte.

Il Volo e il retroscena di Piersilvio Berlusconi: “Papà mi chiamò e disse di loro che…”

Proprio quando Silvio Berlusconi era ricoverato per l’ultima volta all’ospedale San Raffaele di Milano, a metà giugno, Il Volo andava in onda su Canale 5 con la serata intitolata “Il volo – Tutti per Uno”. Il Cavaliere in quelle ore era proprio davanti allo schermo a guardare Canale 5 e ad ascoltare il trio di voci, che lo colpirono così tanto da telefonare al figlio per complimentarsi della programmazione: “Mi ha detto ‘Ma quanto sono bravi questi ragazzi’ e si è raccomandato di tenerceli stretti“, rivelò successivamente Piersilvio, commuovendosi. Furono poi i ragazzi de Il Volo ad aggiungere un altro retroscena: “Ci aveva anche invitato a casa sua dicendo ‘modestamente a casa mia si mangia molto bene’, poi però non abbiamo fatto in tempo”.

