Perché Soleil e Luca Onestini si sono lasciati? “Mi ha tradito mentre ero al GF Vip”/ Lei nega: è lite!

Perché Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati? Lo scontro in diretta al GF Vip

Perché Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati? La domanda torna durante la prima diretta del Grande Fratello Vip del 2023, quando Signorini mette i due ex faccia a faccia nello studio. Volano scintille e accuse ma è proprio Luca a ricordare il motivo per il quale tra loro è finita e risale a un po’ di anni fa.

“Era il 2017, – ricorda Onestini – io purtroppo stavo con lei e dopo due settimane entro nella Casa e questa mi tradisce con un altro. Lei chiude, io accetto la cosa e la dimentico completamente e non l’ho mai più nominata da quel momento!” ammette.

Soleil Sorge nega le accuse di Luca Onestini: “Io ti ho lasciato e poi…”

Soleil Sorge però nega queste dichiarazioni del suo ex fidanzato e dà la sua versione dei fatti: “Non è andata proprio così! Io ti ho lasciato e poi mi sono vista con un’altra persona…” Poi accusa Onestini: “Comunque sono certa che tu invece mi abbia nominato ma non lo hai fatto pubblicamente. Io qui sei anni fa me ne sono andata per evitarti questa figura e ho chiesto anche gentilmente a tutti di non farmi trovare qui a sviscerare questa cosa. Userò le stesse parole che usi con Nikita: sei un bugiardo pericoloso! E aggiungo anche che sei una viperella pettegola!”

