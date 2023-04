Perchè Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati?/ “Ci siamo amati molto…”

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane si sono lasciati

Quello tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta è stato un amore, lungo e importante. I due sono stati insieme per ben nove anni durante i quali, oltre ad essersi amati molto, hanno dovuto affrontare periodi di distacco come quello forzato durante la permanenza di lui nella casa del Grande Fratello. Sono tanti i momenti sereni e felici che hanno condiviso così come quelli difficili che hanno affrontato e superato insieme. Oggi, però, a distanza di nove anni, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta si sono lasciati. “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia“, scrive la Pezzopane in un post fiume pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi“, aggiunge ancora elencando i momenti belli vissuti insieme, ma anche quelli difficili.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta: i rapporti oggi

E’ uno sfogo lungo e passionale quello di Stefania Pezzopane che ricorda anche le cattiverie subite quando la sua storia con Simone Coccia Colaiuta è diventata pubblica. “Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali. Abbiamo subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati. Ci siamo dovuti difendere con coraggio anche ricorrendo a giudici ed avvocati. Avendo ottenuto sempre ragione. Abbiamo vissuto tutto intensamente, mentre attorno a noi cambiavano le cose e le persone. Ed anche noi siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro” – dice continuando così – “Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie. E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia. Per dedicarci alla cura di noi stessi, alle nostre singole vite, alle nostre attività, ai nostri figli, alle nostre famiglie, a quanto riterremo giusto per ciascuno di noi”, aggiunge ancora la Pezzopane.

Una decisione congiunta e matura, dunque, quella di Stefania e Simone che, dopo nove anni vissuti insieme, oggi hanno deciso di intraprendere strade diverse continuando, però, a “volerci bene, a rispettarci ed a guardarci col sorriso. Vi salutiamo con una nostra foto a cui siamo molto affezionati e che è ricordo bello di questi nostri anni insieme”.

