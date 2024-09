Perché The Family oggi non va in onda? Dove vedere le nuove puntate della serie turca

Mediaset ha deciso di rivoluzionare il suo palinsesto ed a partire da lunedì 2 settembre 2024, oggi non andrà in onda The Family, perché? Il motivo è presto detto, con l’inizio della nuova stagione televisiva ed il ritorno dei programma quotidiani come Uomini e Donne, il pomeridiano di Amici e le strisce del Grande Fratello è necessario far spazio e per questo si è deciso di stoppare la dizi turca. Dopo aver salutato il pubblico con il gran finale della prima stagione venerdì 30 agosto, al suo posto a partire da oggi vanno in onda le nuove puntate, costituite da due episodi, di un’altra serie turca My Home My Destiny, in onda dalle 14.44 alle 15.45 circa.

Dove vedere The Family 2, dunque? I tanti fan e telespettatori possono stare tranquilli le nuove puntate di The Family 2, sempre della durata di circa 45 minuti ciascuno, saranno distribuite in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity, gratuitamente a partire da lunedì 2 settembre. Verrà pubblicato un episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, per un totale di circa 10 settimane di programmazione. Nella sezione del catalogo streaming dedicata alla soap turca, inoltre, è possibile recuperare tutti gli episodi della prima stagione, oltre a contenuti esclusivi come schede dei personaggi, riassunti e clip.

Come finisce The Family 2: anticipazioni prossime puntate disponibili su Mediaset Infinity

Svelato dov’è possibile seguire le nuove puntate di The Family non resta che fornire delle anticipazioni sulle prossime puntate senza eccedere negli spoiler su come finisce The Family. La dizi turca con Kivanç Tatlitug, che impersona il giovane boss Aslan Soykan, e Serenay Sarikaya, che invece è la psicologa Devin, è pronta a regalare numerosi colpi di scena. Del resto la seconda sarà anche l’ultima stagione perché nonostante l’ottimo riscontro del pubblico in Turchia si è deciso di non proseguire oltre.

Nel dettaglio le anticipazioni su The Family 2 svelano che Aslan e Devin saranno alle prese con nuovi guai e problemi e il boss Soykan sarà, inoltre, sempre più diviso tra l’amore per la psicologa e il rapporto con la perfida madre Hulya, disposta a tutto pur di separarli per sempre. Devin finirà al centro di uno scandalo che rischierà di compromettere anche in pubblico il nome dei Soykan più di quanto già non sia: è incinta: Aslan dovrà inventare, e portare avanti in completa solitudine, un piano ingegnoso per tirarla fuori dai guai.