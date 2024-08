Anticipazioni The Family, 30 agosto 2024: resa dei conti tra Aslan e Cihan

Colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti stanno caratterizzando le puntate di The Family in onda in questi giorni; cosa succederà nell’appuntamento conclusivo della settimana che sarà trasmesso domani, venerdì 30 agosto 2024, come sempre nel pomeriggio di Canale 5? Secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Cihan scopre tutta la verità legata al suo passato attraverso un video ed è sconvolto e furibondo.

L’uomo decide così di dirigersi presso lo studio di Devin per riprendere nuovamente le sedute terapeutiche, ma la psicologa si ritrova costretta ad interromperle spiazzandolo; Ekrem, intanto, è costretto a rinunciare a Yagmur, alla quale rivela che non è ben vista dalla sua famiglia a causa del suo passato. Si arriva poi alla resa dei conti finale tra Aslan e Cihan, con quest’ultimo che si dirige alla villa intenzionato ad avere un confronto conclusivo con il protagonista.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di The Family in onda su Canale 5? La famiglia Soykan è rimasta sconvolta dalla verità venuta a galla sulla reale identità di Cihan, che non è il fratello di Aslan; una verità che destabilizza entrambi i protagonisti dopo aver letto l’esito del test del DNA. Aslan si infuria con Hulya accusandola di avergli nascosto la verità e decide di interrompere immediatamente l’attività di famiglia, cedendola proprio a Cihan.

Il protagonista della soap sembra intenzionato a rompere il filo con la sua famiglia e a ricominciare una nuova vita al fianco di Devin, che aspetta un bambino da lui.

The Family, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di The Family vanno in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.45; oltre alla visione in chiaro, è disponibile come sempre la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.