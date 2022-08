Perdonanza Celestiniana 2022, programma 23-30 agosto/ Papa Francesco apre Porta Santa

PERDONANZA CELESTINIANA 2022: PAPA FRANCESCO APRIRÀ LA PORTA SANTA aA L’AQUILA PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA

Da oggi 23 al 30 agosto si celebra a L’Aquila la 728esima Perdonanza Celestiniana, l’antica festa che ricorda il perdono e l’indulgenza concesse da Papa Celestino V nel 1294 all’intera cristianità. Quest’anno però la ricorrenza assume valenza speciale visto che Papa Francesco aprirà personalmente la Porta Santa de L’Aquila il prossimo 28 agosto, proprio per celebrare l’indulgenza plenaria voluta da Celestino V. Già riconosciuta quale Patrimonio Immateriale Culturale dell’Umanità Unesco nel 2019, la Perdonanza normalmente viene segnata da tre appuntamenti principale e tradizionali: il cammino del Fuoco del Morrone (antecedente alla settimana festiva), il corteo della Bolla Papale e, infine, l’apertura della Porta Santa della basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Per l’edizione 2022, con la presenza di Papa Francesco, è stato preparato un lungo programma ricco di eventi religiosi e artistici (direttore artistico è il maestro Leonardo De Amicis, ndr), con diversi appuntamenti scaglionati tra oggi e la fine della settimana: dai concerti di Fabri Fibra e Claudio Baglioni, all’evento di questa sera dedicato alla speranza della pace nel mondo devastato da guerre ed emergenze. Il “clou” è però rappresentato dall’arrivo del Santo Padre domenica prossima per l’apertura della Porta Santa: «La presenza di Papa Francesco dona a questa edizione della Perdonanza Celestiniana un carattere di portata universale che ci riempie di orgoglio ed emozione – ha dichiarato il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – Per la prima volta nella storia un Pontefice aprirà la Porta Santa della Basilica di Collemaggio per dare inizio al primo giubileo della cristianità che si rinnova ogni 28 agosto, da 728 anni. Il coronamento di un’aspirazione attesa da secoli che per L’Aquila, insieme al programma istituzionale e artistico di indiscutibile qualità, rappresenta un’occasione straordinaria di crescita e visibilità planetaria».

COS’È LA PERDONANZA CELESTINIANA: DA PAPA CELESTINO V A…

La Perdonanza Celestiniana è una celebrazione che ricorda nella storia della Chiesa l’importante emanazione della Bolla Pontificia “Inter sanctorum solemnia”, detta anche la Bolla del Perdono: con quell’atto ufficiale, Papa Celestino V nel 1294 concesse l’indulgenza plenaria a chiunque fosse confessato e comunicato e che fosse entrato nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila dai vespri del 28 agosto fino a quelli del 29 agosto. Viene ricordato come il Primo Giubileo della Storia in quanto l’effettivo giubileo della Chiesa Cattolica (che si celebra ogni 25 anni, ndr) venne istituito da Papa Bonifacio VIII solo nel 1300. Prima di divenire Pontefice, Pietro Angeleri – vero nome secolare di Celestino V – visse molti anni in vita da eremita presso una grotta sul monte Morrone, sopra Sulmona: il 5 luglio 1294 fu designato dal conclave riunito a Perugia come successore di papa Niccolò IV. Come narra la storiografia ufficiale, il neo-eletto Celestino V venne “scortato” da re Carlo II d’Angiò e suo figlio Carlo Martello verso L’Aquila: «Il 29 agosto 1294 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio, costruita per sua stessa volontà e consacrata nel 1288, fu eletto papa. Alla cerimonia solenne parteciparono oltre ai due re, cardinali e nobili, ma soprattutto un immenso popolo, composto, secondo le fonti, da più di duecentomila persone, che ricevettero dal nuovo pontefice un dono di portata straordinaria», si legge sul portale della Perdonanza.

Proprio in quei giorni decise di donare a confessati e sinceramente pentiti la remissione dei peccati e l’assoluzione dalla pena. Da qui la Bolla del Perdono in cui veniva concessa dalla Chiesa la piena indulgenza plenaria, fin lì data solo ai crociati in partenza per la Terra Santa e ai pellegrini che si recavano alla Porziuncola di San Francesco d’Assisi. Nonostante la contrarietà del successivo Pontefice Bonifacio VIII, l’indulgenza celestiniana venne mantenuta: venne celebrata solennemente per la prima volta nel 1295, quando già Celestino aveva rinunciato al papato. A L’Aquila un «corteo solenne, al quale per disposizione statutaria dovevano prendere parte ogni anno il vescovo e il clero, vestiti con paramenti convenienti, con croci e vessilli, accompagnò la Bolla alla basilica di Collemaggio, affinché fosse letta e mostrata ai fedeli». Non solo, ogni anno proprio per la Bolla di Celestino, il 29 agosto la Porta Santa viene aperta consacrando la cerimonia del Perdono (divenuta poi in epoca medievale la Perdonanza). La tradizione dell’apertura della Porta Santa – posta sulla parete sinistra della Basilica – preceduta da un lungo corteo storico, è successiva: la costruzione è databile intorno al 1397. Papa Francesco sarà il primo Pontefice ad aprirla. A questo link si trova il testo ufficiale della Bolla in latino con anche la traduzione originale in italiano. Negli ultimi anni per acquisire l’indulgenza per se stessi o per un defunto durante la Perdonanza Celestiniana, è necessario due requisiti: in primis visitare la Basilica dall’Apertura alla Chiusura della Porta Santa e recitare il Credo, il Padre Nostro e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice; in secondo luogo, accostarsi alla Confessione sacramentale e alla Comunione Eucaristica (nello stesso giorno oppure negli otto giorni precedenti o seguenti).

PROGRAMMA PERDONANZA L’AQUILA 2022: EVENTI E CELEBRAZIONI FINO AL MOMENTO “CLOU” CON PAPA FRANCESCO

Sono già stabiliti i programmi degli eventi che accompagneranno la vigilia a L’Aquila per l’arrivo di Papa Francesco: nella settimana della Perdonanza Celestiniana 2022, da segnalare martedì 23 agosto alle ore 18.00 partirà il Corteo della Bolla che attraverserà il centro storico dell’Aquila, dal palazzo municipale fino alla Basilica di Collemaggio, scortato dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dalle autorità civili, militari e religiose, e dai gruppi storici cittadini e ospiti, e dalla Fiaccola del Fuoco del Morrone. Infine, l’accensione del Tripode della pace inaugurerà l’inizio della 728° Perdonanza Celestiniana. In serata il concerto-evento “Un canto per la rinascita di futuro e di pace”, ospiti tra gli altri Diodato, Roberto Vecchioni, Gaia, LDA, Tony Hadley, Anna Foglietta, Daniele Pecci. Conduce Lorena Bianchetti, da un’idea di Leonardo De Amicis. Mercoledì 24 agosto alle ore 11 presso l’Auditorium del Parco, si terrà il Premio del Perdono – Edizione speciale: il giorno dopo, giovedì 25 agosto, alle ore 18 presso la Chiesa di San Silvestro, avrà luogo la presentazione della Croce del Perdono e la Pastorale della Perdonanza.

Venerdì 26 agosto invece alle per 11 l’evento “L’Aquila città del perdono” dove parteciperà il Comitato Perdonanza: domenica 28 agosto invece la visita pastorale di Papa Francesco con la Santa Messa stazionale e l’apertura della Porta Santa presso il Piazzale Basilica di Collemaggio a L’Aquila. «O Dio, guarda e sostieni il nostro Papa Francesco. Tu che lo hai scelto come pastore di tutto il gregge, accompagnalo con il tuo amore. Fa’ che confermi i fratelli e che tutta la Chiesa sia in comunione con lui, nel vincolo dell’unità e della pace. Ti chiediamo che la sua Visita, nella nostra terra aquilana, ci aiuti ad essere discepoli autentici del Vangelo; testimoni generosi del perdono, ricevuto e dato; costruttori di una società fraterna e solidale»: è la preghiera composta per la svista di Papa Francesco a L’Aquila. A questo link si trova il programma definitivo per eventi, concerti e incontri; qui invece il programma religioso, qui il dettaglio della visita di Papa Francesco per la Perdonanza Celestiniana 2022.













