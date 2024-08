OGGI E DOMANI IL PERDONO DI ASSISI 2024: LA SANTA MESSA E LA PREGHIERA DI SAN FRANCESCO

Si rinnova come ogni anno per l’1-2 agosto la celebrazione del Santo Perdono di Assisi 2024, la commovente e straordinaria testimonianza di fede che la Chiesa Cattolica offre ai fedeli sparsi in ogni parte del mondo. «Tutti in Paradiso»: recita così il titolo scelto dai Frati Minori di Assisi per il Perdono di Assisi 2024, la grande festa del Santuario della Porziuncola all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli (la Basilica nuova di Assisi, diversamente da quella storica dedicata a San Francesco nella cittadella antica).

La festa del Perdono di Assisi comincia la mattina di oggi 1 agosto 2024 e si conclude la sera di domani, 2 agosto, all’interno di un vasto programma tra preghiere, testimonianze, spettacoli e la costante Santa Messa quotidiana presso la Porziuncola, nonostante i lavori di restauro ne impediscano un accesso completo. Come noto forse ai più affezionati dei pellegrinaggi sui luoghi di San Francesco, l’indulgenza plenaria della Porziuncola è concessa per tutti i giorni dell’anno per chi si reca all’interno della basilica ma con il Perdono di Assisi il perdono di Dio arriva a tutti i fedeli delle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo.

L’intuizione iniziale la ebbe proprio San Francesco che nel 1216, mentre pregava all’interno della minuscola Porziuncola, venne irradiato da una luce potente sopra l’altare: gli apparvero Gesù e la Madre Santissima, circondati da angeli che gli chiesero cosa desiderasse per la salvezza dell’umanità. I racconti dei frati riportano quello che ancora oggi è una delle risposte più commosse e sante dell’intera storia della Chiesa: «Ti prego che tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe».

COS’È E COME OTTENERE L’INDULGENZA PLENARIA DURANTE IL PERDONO DI ASSISI 2024

Come ha spiegato nella Santa Messa dello scorso anno per il Perdono di Assisi il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme (che di lì a pochi mesi avrebbe subito da vicino gli orrori del male e della guerra cominciata in Medio Oriente), «perdono e giustizia sono sinonimi. Grazie al Perdono di Dio, è possibile avere giustizia e perdono allo stesso tempo. […] Solo con una vita segnata dalla carità è veramente possibile contribuire ad un mondo dove regnano giustizia e perdono».

L’indulgenza plenaria è storicamente per la Chiesa la possibilità di remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati commessi, già di per loro rimessi quanto alla colpa che ogni fedele disposto d’animo (e con determinate condizioni) acquista tramite l’intervento della Chiesa di Cristo. Non solo, ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie: per poter ottenere l’indulgenza della Porziuncola nel Perdono di Assisi sono poi disposte regole specifiche dettate dal Santuario della Porziuncola.

In primo luogo, serve ricevere l’assoluzione per i peccati nella Confessione sacramentale almeno 8 giorni prima o dopo la visita alla Porziuncola; la partecipazione alla Santa Messa con Comunione, la recita del Credo e del Padre Nostro. In occasione però del Perdono di Assisi 2024 va ricordato che dalle ore 12 del 1 agosto fino alla mezzanotte del 2 agosto, l’indulgenza plenaria è possibile ottenerla in tutte le parrocchie nel mondo e in tutte le chiese francescane. Come da tradizione per la storia della Chiesa, l’indulgenza tramite il Perdono di Assisi della Porziuncola è una delle più umili e al contempo grandi manifestazioni della «misericordia infinita di Dio e un segno della passione apostolica di Francesco d’Assisi», ricorda il Santuario di Assisi.

PROGRAMMA DEL PERDONO DI ASSISI 2024: PREGHIERE, TESTIMONIANZE E SANTA MESSA IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Il programma del Perdono di Assisi 2024, dopo la lunga fase di esercizi spirituali in preparazione, ha visto stamane la Santa Messa con l’Apertura solenne del Perdono alle ore 7 con il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino: celebrazioni eucaristiche ripetute poi oggi anche alle 8.39, alle 11 (con il Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Padre Massimo Fusarelli), alle 15.30, alle 17. Segue alle ore 19 la celebrazioni dei Primi Vespri con pellegrinaggio della città di Assisi, sempre con il vescovo Sorrentino: alle 21.15 invece la veglia di preghiera chiude la prima giornata del Perdono di Assisi: tutti gli eventi sono officiati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, al cui interno è conservata la straordinaria Porziuncola di San Francesco.

Per la giornata di domani 2 agosto 2024 la Santa Messa è officiata alle 7, alle 8, 9, 10, 11.30, 17 e 18: quella solenne con il vescovo di Alghero-Bosa, Mons. Morfino, è prevista alle 11.30. La basilica di Assisi rimane aperta fino alle 23 per poter ricevere l’indulgenza plenaria del Perdono di Assisi 2024: alle ore 21 è poi previsto lo spettacolo teatrale “Fra” di e con l’attore Giovanni Scifoni (ingresso libero nella Piazza della Porziuncola fino ad esaurimento posti). Per conoscere invece l’intero programma del Perdono di Assisi 2024 ecco qui il pdf ufficiale della Porziuncola con elencati tutti gli eventi e i momenti di preghiera di questi due straordinari giorni di testimonianza. È possibile seguire ogni evento del Perdono di Assisi in diretta video streaming grazie alla web tv del Perdono a questo indirizzo, sulla web tv della Porziuncola e sul canale YouTube ufficiale dei Frati Minori di Assisi.

