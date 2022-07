Perfect Wedding Match/ Su Italia 1 il film con Jenna Michno e Tyler Courtad

Perfect Wedding Match va in onda dalle ore 16,45 oggi, 6 luglio, su Italia 1. La regia di questa produzione fu affidata a Stacia Crawford, scrittrice, regista e attrice americana specializzata da sempre in storytelling romantiche. Nel cast troviamo protagonista la biondissima attrice stelle e strisce Jenna Michno. Al suo fianco, nel ruolo prima di antagonista, poi, chissà, forse di colui che le farà palpitare il cuore, il bell’attore americano Tyler Courtad, noto alle nostre latitudini per il suo ruolo di Nathan Maddox nella mini serie ‘Peccati mortali’ o nel film per la televisione ‘Jack Reacher – La prova decisiva’. Coerenze e fiori d’arancio, forse, chissà, sul piccolo schermo di Italia 1 per una commedia che è un classico prodotto rosa indirizzato al pubblico romantico e sognatore, quindi percentualmente femminile, ma che può essere spunto d’interesse davvero per chiunque voglia capire se il futuro dei nostri cuori passa attraverso i calcoli e le selezioni dei nostri inseparabili telefonini.

Perfect Wedding Match, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Perfect Wedding Match. Il destino, lo sanno tutti, forse è già scritto, forse non lo è, di certo oggi passa anche attraverso i logaritmi delle applicazioni cellulari che assegnano ad ognuno, in base al data mining, ruoli, incontri, occasioni di shopping e di vita sociale. Accade così che proprio colei che ha generato un’app per incontrarsi tra single, la bionda Maisie Jacobs, nel momento stesso nel quale utilizzerà la sua creazione digitale per trovare un partner ideale e presenziare non da sola al matrimonio della sorella, si troverà abbinata proprio a colui che mai e poi mai avrebbe concesso una chance sentimentale nella sua vita. Se sono rose fioriranno, il software ha emesso la sua sentenza, sarà ora Maisie Jacobs a decidere se credere sino alla fine in ciò che lei ha creato.

