Perla Vatiero, squalificata al Grande Fratello 2024?/ Pronuncia la “N Word” ad un passo dalla finale

Perla Vatiero pronuncia la N Word e scatena la bufera

Perla Vatiero rischia la squalifica al Grande Fratello 2024 ad una settimana dalla finalissima prevista per lunedì 25 marzo? L’inquilina salernitana ha scatenato la bufera sui social che da tempo chiede provvedimenti disciplinari nei confronti di concorrenti autori di atteggiamenti discutibili come Alessio Falsone. Proprio a quest’ultimo, Perla ha raccontato la serata trascorsa in suite insieme alle altre donne della casa e si è soffermata sulla presenza dei ballerini cubani.

ELIMINATI GRANDE FRATELLO 2024, CHI ESCE PRIMA DELLA SEMIFINALE?/ Anita e Sergio rischiano, Simona salva

Nel raccontare la serata trascorsa in suite, Perla ha pronunciato la “N Word” per poi correggersi subito. “C’erano i neg*i… cioè, i ragazzi di là”, ha affermato la Vatiero parlando con Alessio. Il video è stato subito pubblicato sui social diventando immediatamente virale.

Perla Vatiero: provvedimento disciplinare per lei?

Perla Vatiero è considerata una probabile vincitrice la ma pronuncia della N Word potrebbe cambiare tutto. Sul web, gli utenti chiedono la squalifica, ma è probabile che ciò non accadrà. Tuttavia, il Grande Fratello potrebbe decidere di ignorare l’accaduto o accontentare il pubblico con un provvedimento disciplinare per la salernitana che potrebbe, ad esempio, finire al televoto flash che, questa sera, decreterà la seconda eliminazione.

GRANDE FRATELLO 2024, 45A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Anita e Sergio a rischio

Perla, dunque, rischierà davvero di essere squalificata? Sul web non ci sono rumors in merito ad ipotetiche squalifiche. La vatiero, dunque, potrebbe conquistare senza problemi la finalissima.













© RIPRODUZIONE RISERVATA