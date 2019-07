Pernell Whitaker è morto/ L’ex campione del mondo di boxe investito da un’auto

Pernell Whitaker è morto: l’ex campione del mondo di boxe è scomparso a soli 55 anni a causa di un incidente stradale. Un tremendo lutto che colpisce l’universo del pugilato: come riporta Tmz, l’americano è stato investito da un’auto a Virginia Beach, all’incrocio tra Northampton Boulevard e Baker Road. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari e le forze dell’ordine, ma per Whitaker non c’è stato niente da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il portale statunitense riporta che sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: per il momento il conducente della vettura coinvolta nella tragedia non è stato arrestato, ma è stato sentito dai poliziotti giunti sul posto. Una morte che ha sconvolto tutti gli appassionati della boxe: Pernell Whitaker è noto in tutto il mondo per essere stato campione IBF, WBC, WBA dei leggeri, IBF dei welters jr., WBC dei welters e WBA dei medioleggeri, nonchè medaglia d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984.

PERNELL WHITAKER E’ MORTO, LUTTO NEL MONDO DELLA BOXE

Ritenuto uno dei più grandi pugili della storia, Whitaker è omaggiato sui social network con centinaia di post. La figlia Dominique ha diramato una nota alla stampa: «Voglio informare tutti che oggi abbiamo perso una leggenda, uno dei più grandi campioni di pugilato, mio padre Pernell “Sweet Pea” Whitaker», invitando tutti al rispetto della privacy della famiglia in questo momento difficile. Padre di quattro figli, il 55enne nato a Norfolk decise di dedicarsi allo scouting dopo aver appeso i guantoni al chiodo, alla ricerca dei nuovi talenti del pugilato in tutti gli Stati Uniti d’America. Ben voluto da tutti per il suo carattere estremamente affettuoso, Whitaker è stato omaggiato su Instagram anche da Floyd Mayweather: «Riposa in pace campione, uno dei migliori lottatori mai esistiti», la didascalia della foto che li ritrae insieme. Non è ancora stato reso noto il giorno del funerale, attesi aggiornamenti anche sulle indagini delle forze dell’ordine.





