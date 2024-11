DIRETTA TYSON VS PAUL: L’EVENTO DELL’ANNO OPPURE UNA FARSA?

La certezza è che della diretta Tyson vs Paul si sta parlando in tutto il mondo e questa al giorno d’oggi è una rarità per la boxe. Possiamo quindi dire che il primo obiettivo sia già stato raggiunto per l’incontro in programma indicativamente alle ore 4.00 italiane di oggi, sabato 16 novembre 2024, come culmine di un programma che caratterizzerà la serata locale di venerdì 15 ad Arlington, in Texas, con i match di contorno che avranno inizio già alle ore 2.00 di notte per noi.

Mike Tyson torna sul ring dopo 19 anni: sfiderà Jake Paul/ Dubbi sulla salute dell'ex peso massimo di boxe

Certo, parlando della diretta Tyson vs Paul è difficile dire fino a che punto arrivi l’evento sportivo e quanto sia invece predominante lo spettacolo. Di certo è significativo il fatto che il cosiddetto “match dell’anno” non metta in palio alcun titolo e vedrà anzi salire sul ring un pugile di 58 anni come Mike Tyson e uno youtuber di 27 anni, Jake Paul, che finora in carriera ha affrontato soprattutto altri content creator oppure lottatori di arti marziali miste. Insomma, la diretta Tyson vs Paul è la conferma che la boxe è in crisi come sport professionistico e che a provare a salvarla ci sono oggi soprattutto incontri che rischiano di essere più esibizioni per lo spettacolo: questa è la situazione, speriamo almeno di divertirci con la diretta Tyson vs Paul…

Muhammad Ali, chi è il pugile più famoso del mondo/ Da Cassius Clay alla lotta contro il Parkinson

TYSON VS PAUL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Chi volesse sfidare l’orario decisamente scomodo per seguire comunque la diretta Tyson vs Paul in tv, ricordiamo che bisognerà parlare più correttamente di una visione che sarà in diretta streaming video per l’incontro, che infatti sarà trasmesso in tutto il mondo sulla piattaforma Netflix, tramite il sito ufficiale oppure l’app, ma in ogni caso a pagamento.

DIRETTA TYSON VS PAUL: I DUE CONTENDENTI

Per il grande pubblico è naturalmente Mike Tyson il protagonista più noto della diretta Tyson vs Paul. Classe 1966, il pugile di Brooklyn è stato sicuramente uno dei migliori di tutti i tempi, però il suo primo titolo iridato risale al 1986 e il periodo più felice fu proprio nella seconda metà degli anni Ottanta, quando arrivò a 37 vittorie consecutive. Poi sono cominciati i problemi, sul ring e nella vita: ad esempio, sono passati ben 27 anni dal celebre morso ad Evander Holyfield del 28 giugno 1997 e 19 invece da quello che possiamo considerare il suo ultimo vero incontro da professionista, la sconfitta contro Kevin McBride nel giugno 2005.

Chuck Wepner, chi è il pugile che ha ispirato Rocky Balboa/ Il match contro Muhammad Ali illuminò Stallone

Da allora ci sono state tante vicende di vita privata e qualche sprazzo sul ring, come ad esempio l’incontro esibizione contro un altro grande ex come Roy Jones Jr, che terminò in parità il 28 novembre 2020. Oggi invece il rivale è il pugile-youtuber Jake Paul, che è nato il 17 gennaio 1997: personaggio poliedrico che nella vita ha fatto un po’ di tutto, il suo bilancio è di 10-1 come pugile professionista, però la sconfitta è arrivata nell’unico incontro contro quello che possiamo considerare un “vero” pugile, cioè il britannico Tommy Fury, fratello del ben più celebre Tyson Fury. Queste sono le premesse, decidete voi se più intriganti oppure inquietanti: ci attende una notte comunque da ricordare con la diretta Tyson vs Paul…