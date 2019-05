Perugia risultati elezioni Consiglio Comunale 2019/ Eletti preferenze, lista e seggi

Elezioni comunali 2019, i risultati del voto a Perugia: sta per prendere il via lo spoglio e c’è grande attesa per conoscere i dati della tornata delle amministrative. Ecco i candidati a sindaco: il primo cittadino uscente Andrea Romizi (Lega, Perugia Civica, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Progetto Perugia, Giovani per Perugia, Pg Capitale del Verde, Civica blu), Giuliano Giubilei (Partito Democratico, Lista Civica Giubilei, /ivica, Socialisti-Popolari-Civici), Katia Bellillo (Perugia in comune), Cristina Rosetti (#noicittadini), Antonio Ribecco (Casapound), Marco Mandarini (Perugia Partecipata, Alternativa Riformista), Giordano Stella (Coscienza Verde), Carmine Camicia (Perugia con il cuore, Nazione e Futuro), Salvatore Jacobelli (Popolo della Famiglia) e Francesca Tizi (Movimento 5 Stelle). I dati definitivi sull’affluenza portano buone notizie: il 69,58% degli aventi diritto si sono recati alle urne, più o meno lo stesso risultato registrato alle precedenti elezioni comunali (69,77%).

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI PERUGIA, EXIT POLL

Come sottolineato, lo spoglio dei voti non è ancora iniziato ma è possibile fare ricorso alla proiezione Opinio per Rai, che si basa sul 16% del campione totale: il candidato del Centrodestra Andrea Romizi è in netto vantaggio con il 54,6% dei voti. Staccato il principale competitor: il candidato del Centrosinistra Giuliano Giubilei è fermo al 30,5%. Flop per il Movimento 5 Stelle, con la candidata Francesca Tizi al 7%. Infine, la candidata di una lista civica di Sinistra Katia Bellillo al 2,2%. Attesi aggiornamenti con i primi dati reali, un’elezione che è la più affollata nella storia della città: ben dieci i candidati a sindaco, ma potrebbe non risultare necessario il ballottaggio in programma il prossimo 9 giugno 2019: secondo la proiezione citata, Romizi supererebbe il 50 per cento più uno dei voti, riconfermandosi il primo cittadino della città umbra. Un risultato che porterebbe altre buone novelle al Cdx, che espugnerebbe per la seconda volta consecutiva una delle tradizionali roccaforti rosse.

